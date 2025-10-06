Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, jöhet-e az euró

Nagy-Britannia

A briteknél is betelt a pohár – amerikai mintára toloncolnák ki az illegális migránsokat

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A brit Konzervatív Párt új, amerikai mintára létrehozott „Removals Force” bevezetését tervezi, amelynek célja az illegálisan érkező migránsok tömeges kiutasítása. A szervezet szorosan együttműködne a rendőrséggel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy-BritanniaintézkedésBrit Konzervatív Pártmigránsillegális migráció

A brit konzervatívok bejelentették, hogy szigorítanák a bevándorláspolitikát. Új szervezetet, a „Removals Force”-t állítanák fel, amely az amerikai ICE-hez hasonlóan működne. Feladata az lenne, hogy elfogja és kiutasítsa azokat a migránsokat, akik illegálisan léptek be az Egyesült Királyságba – írja a Politico.

A brit Konzervatív Párt új, amerikai mintára létrehozott „Removals Force” bevezetését tervezi, amelynek célja az illegálisan érkező migránsok tömeges kiutasítása
A brit Konzervatív Párt célja az illegálisan érkező migránsok tömeges kiutasítása Fotó: AFP

A konzervatívok átfogó tervet dolgoznak ki a migránsválság kezelésére

Kemi Badenoch az ITV-nek azt mondta: 

Nagy-Britanniának meg kell védenie határait és meg kell állítania az illegális bevándorlást. 

Hangsúlyozta, hogy a konzervatívok átfogó tervet dolgoznak ki a válság kezelésére. Az új egység a belügyminisztérium jelenlegi bevándorlási hatóságából alakulna át, és szoros kapcsolatban működne a rendőrséggel. A tervek szerint költségvetése 1,6 milliárd fontra emelkedne (716 milliárd forint). 

A konzervatívok célja, hogy öt év alatt 750 ezer illegális bevándorlót távolítsanak el az országból, ha megnyerik a választásokat.

Britain's main opposition Conservative Party leader Kemi Badenoch delivers a welcome speech on the first day of the annual Conservative Party conference in Manchester, north-west England, on October 5, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Kemi Badenoch: A konzervatívok átfogó tervet dolgoznak ki a migránsválság kezelésére Fotó: AFP

A bejelentés azt mutatja, hogy a párt keményebb vonalat képvisel a migráció és a biztonság kérdésében. Ezzel szeretnék visszahódítani a Reform UK szavazóit, miután a konzervatívok nagyot buktak az előző választáson. Jelenleg a felmérések szerint a harmadik helyen állnak, jócskán lemaradva a Munkáspárt és Nigel Farage pártja mögött.

Brit válság: soha ilyen kevés szavazattal nem nyertek még választást
Hatalmas botrány robbant ki: a brit miniszterelnök-helyettesről van szó
A brit fiataloknak már nem éri meg dolgozni, a munka helyett a segélyt választják

Nemrég arról is írtunk, hogy a londoni Felsőbíróság úgy döntött, hogy egy kis hajóval Nagy-Britanniába érkezett migráns nem küldhető vissza Franciaországba a teljes jogi eljárás lezárulásáig. Ez a döntés komoly visszalépést jelent a brit kormány azon tervének, hogy visszaküldje az ilyen módon érkező bevándorlókat. London terve nem működik, a migránsok özönlenek a szigetországba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!