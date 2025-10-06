A briteknél is betelt a pohár – amerikai mintára toloncolnák ki az illegális migránsokat

A brit konzervatívok bejelentették, hogy szigorítanák a bevándorláspolitikát. Új szervezetet, a „Removals Force”-t állítanák fel, amely az amerikai ICE-hez hasonlóan működne. Feladata az lenne, hogy elfogja és kiutasítsa azokat a migránsokat, akik illegálisan léptek be az Egyesült Királyságba – írja a Politico.
Kemi Badenoch az ITV-nek azt mondta:
Nagy-Britanniának meg kell védenie határait és meg kell állítania az illegális bevándorlást.
Hangsúlyozta, hogy a konzervatívok átfogó tervet dolgoznak ki a válság kezelésére. Az új egység a belügyminisztérium jelenlegi bevándorlási hatóságából alakulna át, és szoros kapcsolatban működne a rendőrséggel. A tervek szerint költségvetése 1,6 milliárd fontra emelkedne (716 milliárd forint).
A konzervatívok célja, hogy öt év alatt 750 ezer illegális bevándorlót távolítsanak el az országból, ha megnyerik a választásokat.
A bejelentés azt mutatja, hogy a párt keményebb vonalat képvisel a migráció és a biztonság kérdésében. Ezzel szeretnék visszahódítani a Reform UK szavazóit, miután a konzervatívok nagyot buktak az előző választáson. Jelenleg a felmérések szerint a harmadik helyen állnak, jócskán lemaradva a Munkáspárt és Nigel Farage pártja mögött.
Nemrég arról is írtunk, hogy a londoni Felsőbíróság úgy döntött, hogy egy kis hajóval Nagy-Britanniába érkezett migráns nem küldhető vissza Franciaországba a teljes jogi eljárás lezárulásáig. Ez a döntés komoly visszalépést jelent a brit kormány azon tervének, hogy visszaküldje az ilyen módon érkező bevándorlókat. London terve nem működik, a migránsok özönlenek a szigetországba.