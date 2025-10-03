Hírlevél

Magyarázkodik a bíróságon a szír migráns, aki sínekre lökött egy tinédzsert Ausztriában

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Áprilisban döbbenetes eset rázta meg az ausztriai Korneuburg városát: egy 15 éves szíriai származású migráns minden előzmény nélkül a sínekre lökött egy tinédzsert az elektromos rollerével együtt az S-Bahn állomáson. A fiatal vádlott most a bíróságon bizarr magyarázattal állt elő, és gyakorlatilag büntetlenül megúszta tettét.
A bizarr incidens április 27-én történt, amelyet a biztonsági kamerák is rögzítettek. A felvételeken jól látható, amint a 15 éves migráns támadó hirtelen, minden látható indok nélkül a sínekre lök egy másik tinédzsert és annak elektromos rollerét. Csak a véletlenen múlt, hogy az áldozat könnyebben megúszta a történteket.

Magyarázkodik a bíróságon a szír migráns, aki sínekre lökött egy tinédzsert Ausztriában
Magyarázkodik a bíróságon a szír migráns, aki sínekre lökött egy tinédzsert Ausztriában Fotó: AFP

A szír migráns a bíróságon bizarr magyarázattal állt elő

A fiú a Bécsi Regionális Bíróságon több súlyos vádponttal szembesült: rablás, testi sértés, lopás és fenyegetés. Az ügyben azonban a legnagyobb visszhangot az a magyarázat váltotta ki, amelyet a támadás indítékaként adott: 

Magas volt a vércukorszintem. Ettől mindig agresszív leszek.

A bíróságon a fiú azt állította, hogy az áldozat korábban sértegette őt.

Sorozatos erőszakos cselekmények

A támadás nem egyedülálló eset volt. A vádirat szerint a fiatal vádlott korábban egy gondozót is megrúgott, illetve több tinédzsertől rabolt el telefont, ruhákat és cipőt. Egyik áldozatát azzal fenyegette meg: 

Add ide ezeket a dolgokat, különben itt fogsz elvérezni!

Mindezek ellenére a bíróság mindössze húsz hónap börtönbüntetést szabott ki rá, amelyből csupán egy hónap volt kötelezően letöltendő. Mivel a vádlott ezt már előzetes letartóztatásban kitöltötte, a tárgyalás végén szabadlábra helyezték. A döntés komoly visszhangot keltett, hiszen sokak szerint a súlyos cselekményekhez képest az ítélet aránytalanul enyhének tűnik – számolt be róla az ExxPress.

Tragédia történt a friedlandi vasútállomáson is

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy augusztus 11-én, 16 óra magasságában egy tehervonat körülbelül 100 km/órás sebességgel haladt át a friedlandi állomáson, amikor halálra gázolt egy 16 éves lányt. A rendőrség az esetet először „balesetnek” és „vasúti szerencsétlenségnek” minősítette, később azonban 

a göttingeni ügyészség közölte, hogy egy 31 éves iraki férfi szándékosan lökhette a tehervonat elé a fiatal nőt. 

A jelentések szerint a migránst korábban ki kellett volna toloncolni az országból, de a bíróság elutasította a kérelmet. 

