Elszabadult a pokol: napok óta heves tüntetések zajlanak a migránsok ellen

Három egymást követő éjszaka zavargások voltak egy dublini migránsszálló, a Citywest hotel közelében, miután hétfő hajnalban egy 10 éves kislányt állítólag szexuálisan bántalmaztak a közelben. Több száz tüntető gyűlt össze és a zavargások miatt összesen huszonhárom embert tartóztattak le. A tüntetők összecsaptak az ír rendőrökkel, akiket tűzijátékokkal, kövekkel és egyéb tárgyakkal dobálták meg. Két rendőr kórházba került, egyiküket fejbe dobták egy palackkal, a másik pedig vállsérülést szenvedett.
Egy 26 éves férfit – akinek nevét az ír jogszabályok szerint nem lehet nyilvánosságra hozni – kedden állítottak bíróság elé a gyereket ért bántalmazás kapcsán. A kedd éjszakai súlyos rendbontás közepette több embert is letartóztattak, a rendőrség pedig határozott fellépést ígért, ha az erőszak folytatódik. Jim O’Callaghan igazságügyi miniszter kijelentette, hogy sokan előzetes letartóztatásba kerültek, és még több letartóztatás várható. Elmondása szerint a rendőrök professzionálisan reagáltak a „huligán erőszakra”, és hozzátette, hogy az erőszakos tüntetők kemény büntetésre számíthatnak.
A fenyegetések ellenére szerda este ismét több száz tüntető került szembe körülbelül negyven rendőrrel.
Őket később egy jobban felszerelt egység váltotta fel, akik pajzsokkal és extra védőfelszereléssel voltak ellátva, miután az eredetileg kivezényelt rendőröket törmelékkel, kövekkel és tűzijátékokkal dobálták meg.
A tüntetők ezután is téglákat, fáklyákat, üvegpalackokat és fadarabokat hajított a rendőrökre. Rongálás is történtek a Saggart villamosmegálló környékén, ahol a tüntetők álltak. A közrendvédelmi egységek pajzsaikkal előrenyomulva igyekeztek kiszorítani a tömeget a hoteltől. Legalább egy rendőrt paprika spray-jel lefújtak a tüntetők, ami miatt rosszul lett. Bár az éjszaka folyamán a tömeg nagy része feloszlott, a rendőrség 22 óra után újabb egységet vezényelt azok mögé, akik még mindig a helyszínen maradtak.
Több embert, akik a két egység közé szorultak, a rendőrök földre tepertek és letartóztattak, miközben menekülni próbáltak.
Három nap káosz Dublinban
A hétfő esti demonstráció különösebb incidens nélkül zajlott, kedden egy női rendőrtiszt megsérült az erőszakos események során. Őt azóta kiengedték a kórházból, miután a lábsérülését ellátták. A tüntetők ír zászlókat lengettek, bevándorlásellenes jelszavakat skandáltak, különböző tárgyakkal dobálták a rendőröket és
egy rendőrautót is felgyújtottak a zavargások során.
Justin Kelly rendőrfőkapitány, aki a zavargások után ellátogatott a helyszínre, szerdán újságíróknak elmondta, elszánt az ügyben, hogy minél több rendbontót bíróság elé állítsanak és feleljenek tetteikért. Kijelentette, hogy a rendbontások nem békés tiltakozások voltak és hozzátette:
Az erőszakos tüntetők célja az volt, hogy megrongálják a Citywest épületét, és megfélemlítsék az ott tartózkodókat.
Micheál Martin, Írország miniszterelnök elítélte az erőszakos jelenetet, és hangsúlyozta, hogy „nincs elfogadható indok” a rendőrök elleni támadásokra. Kedden a tüntetők a rendőrségi kordonon lovakkal és terepmotorokkal is megpróbáltak áttörni, miközben egy rendőrségi helikoptert lézerrel céloztak meg – írja a The Guardian.
