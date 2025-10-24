Elszabadult a pokol: napok óta heves tüntetések zajlanak a migránsok ellen

Három egymást követő éjszaka zavargások voltak egy dublini migránsszálló, a Citywest hotel közelében, miután hétfő hajnalban egy 10 éves kislányt állítólag szexuálisan bántalmaztak a közelben. Több száz tüntető gyűlt össze és a zavargások miatt összesen huszonhárom embert tartóztattak le. A tüntetők összecsaptak az ír rendőrökkel, akiket tűzijátékokkal, kövekkel és egyéb tárgyakkal dobálták meg. Két rendőr kórházba került, egyiküket fejbe dobták egy palackkal, a másik pedig vállsérülést szenvedett.

Dublinban a migránsok miatt csaptak össze a tüntetők a rendőrökkel

Fotó: PETER MURPHY / AFP

Egy 26 éves férfit – akinek nevét az ír jogszabályok szerint nem lehet nyilvánosságra hozni – kedden állítottak bíróság elé a gyereket ért bántalmazás kapcsán. A kedd éjszakai súlyos rendbontás közepette több embert is letartóztattak, a rendőrség pedig határozott fellépést ígért, ha az erőszak folytatódik. Jim O’Callaghan igazságügyi miniszter kijelentette, hogy sokan előzetes letartóztatásba kerültek, és még több letartóztatás várható. Elmondása szerint a rendőrök professzionálisan reagáltak a „huligán erőszakra”, és hozzátette, hogy az erőszakos tüntetők kemény büntetésre számíthatnak.

A fenyegetések ellenére szerda este ismét több száz tüntető került szembe körülbelül negyven rendőrrel.

Őket később egy jobban felszerelt egység váltotta fel, akik pajzsokkal és extra védőfelszereléssel voltak ellátva, miután az eredetileg kivezényelt rendőröket törmelékkel, kövekkel és tűzijátékokkal dobálták meg.

A tüntetők ezután is téglákat, fáklyákat, üvegpalackokat és fadarabokat hajított a rendőrökre. Rongálás is történtek a Saggart villamosmegálló környékén, ahol a tüntetők álltak. A közrendvédelmi egységek pajzsaikkal előrenyomulva igyekeztek kiszorítani a tömeget a hoteltől. Legalább egy rendőrt paprika spray-jel lefújtak a tüntetők, ami miatt rosszul lett. Bár az éjszaka folyamán a tömeg nagy része feloszlott, a rendőrség 22 óra után újabb egységet vezényelt azok mögé, akik még mindig a helyszínen maradtak.