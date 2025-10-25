Brutális bukás! A brit baloldal történelmi vereséget szenvedett

Támogatói figyelmeztették Keir Starmert, az Egyesült Királyság miniszterelnökét, hogy „fogy az idő”, miután a Munkáspárt megalázó vereséget szenvedett a walesi időközi választáson. A Mainstream nevű új, mérsékelt baloldali csoport szerint a Munkáspárt jövő májusban teljesen eltűnhet a walesi parlamentből, ha nem hajt végre jelentős irányváltást – írja a The Telegraph.

Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL

A brit miniszterelnököt nem érte váratlanul a walesi eredmény

A Munkáspárt előre jelezte, hogy gyenge eredményre számít, és igyekezett alacsonyan tartani az elvárásokat. A vereség után a Plaid immár 13 helyet birtokol a 60 tagú walesi parlamentben, eggyel kevesebbet, mint a konzervatívok. A Munkáspárt 29 mandátumra esett vissza, ami arra kényszeríti őket, hogy más pártokkal együttműködve tartsák fenn többségét. Ez megnehezíti a walesi kormány számára a költségvetés elfogadását is.

Élesen bírálták Starmert, kijelentve:

Fogy az idő. Egy évtizedes nemzeti megújulást ígértünk a briteknek. Türelmük fogy, és a Munkáspártba vetett hitük elillan.

A Munkáspárt csütörtökön vesztette el Caerphilly-t, a korábbi bányászvárost, amelyet több mint száz éve tartott a kezében. A Plaid Cymru nevű párt választási győzelme történelmi fordulatot jelez, mivel a Munkáspárt népszerűsége 2021 óta 35 százalékról mindössze 11 százalékra zuhant vissza Walesben. A Plaid 15 961 szavazatot szerzett, míg a Reform 12 113-at, a szavazási részvétel pedig megugrott.

A szakértők szerint ez a tendencia a jövő májusi választásokon totális vereséget vetít előre, ami politikailag is kritikus pillanat a miniszterelnök számára.

Andy Burnham, aki jelenleg nem parlamenti képviselő, nem zárta ki, hogy a jövőben kihívja Starmert a pártvezetésért. Ő is támogatja a múlt hónapban alakult Mainstreamet, amely a kormány politikai irányváltását sürgeti. A csoport nyolcfős ideiglenes tanácsa pénteken úgy fogalmazott:

A vereség Caerphillyben tragédia, de nem meglepetés. Amíg a Munkáspárt világos vízió és erkölcsi alap nélkül kormányoz, az ilyen kudarcok egyre gyakoribbá válnak majd.

A kormány pénteken elismerte, hogy érthető a közvélemény csalódottsága, de nem utalt arra, hogy Starmer változtatna az irányon. A párt szóvivője hozzátette, hogy a kormány a dolgozók érdekeire összpontosít. A Munkáspárt jelenleg több mint tíz ponttal lemarad a Reform mögött a westminsteri közvélemény-kutatásokban. A caerphillyi eredmény pedig arra utal, hogy a Plaid Cymru kiszoríthatja a pártot a walesi parlamentből.