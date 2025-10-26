Az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke szerint a Burevesztnyik (Viharmadár) nevű rakéta 15 óra alatt 14 ezer kilométert tett meg, és ez nem a végső határa a teljesítményének.
A rakéta repülése során az összes előírt vertikális és horizontális manővert végrehajtották, ezzel demonstrálva a rakéta kiváló képességeit a rakéta- és légvédelmi eszközök kijátszásában
– mondta a hadseregtábornok az orosz médiában bemutatott videófelvétel szerint.
Putyin azt hangoztatta, hogy az orosz hadászati támadó erők e heti gyakorlata során perspektivikus fegyverzetmintákat teszteltek. Mint mondta, Oroszország vezető szerepet tölt be a nukleáris elrettentés terén. Közölte, hogy a Burevesztnyik tesztelésének legfontosabb céljai megvalósultak, de még sok a tennivaló a hadrendbe állításáig. Hozzátette, hogy a nukleáris energiával meghajtott „szárnyas rakéták” egyedülálló fegyverek, amilyenek a világon senki másnak nincsenek.
Meg kell határozni a (Burevesztnyik) lehetséges alkalmazási módjait, és el kell kezdeni az infrastruktúra előkészítését ennek a fegyvernek a haderőnkben való elhelyezéséhez
– mondta.
A Burevesztnyik nukleáris meghajtású interkontinentális manőverező repülőgép egyike a hiperszonikus fegyvereknek, amelyeknek a fejlesztéséről az orosz elnök 2018. március 1-jén tett először nyilvános bejelentést.
Közben Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke az ukrajnai háború állásáról azt jelentette, hogy
a donyecki régióban Pokrovszk és Mirnohrad (Dimitrov) környékén befejeződött az ellenség bekerítése, 5500 ukrán katonát blokkolva.
Mint mondta, az orosz erők az Oszkil folyó gázlóját birtokba véve körbevették Kupjanszk várost is, benne mintegy ötezer ukrán katonával. A tábornok szerint az orosz hadsereg emellett 70 százalékban ellenőrzése alá vonta Vovcsanszkot, és befejezésükhöz közelednek a Jampilért vívott harcok is.
Az ukrán hadvezetés beszámolója szerint az orosz katonák kisebb gyalogsági csapatokba szerveződve és az ukrán állások megkerülésével jutottak be a városba, ahol most megvetették a lábukat, és ádáz harcokat vívnak az ukrán erőkkel. Mindkét fél harci drónokat is bevet a „nagyfokú dinamikával és intenzitással” folyó városi harcban, miközben az orosz csapatok harckocsikkal és lövészpáncélosokkal igyekeznek áttörni a külső védelmi vonalakat. Az ukrán vezérkar ugyanakkor ellentmondott az orosz közléseknek, miszerint teljesen bekerítették volna az ukrán erőket Pokrovszkban. Az ukrán fél emellett azt állította, hogy sikerült visszafoglalniuk nagyobb területeket a város körül, stabilizálva ezzel a helyzetet.
Putyin megjegyezte, hogy
az ukrán katonáknak nem könnyű megadniuk magukat, mert a sajátjaik hátba lövik őket, viszont az orosz hadseregre nagy munka vár a bekerített ukrán fegyveres erők felszámolásában.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a foglyokkal a törvények és a nemzetközi jog szerint kell bánni. „Az orosz hadsereg a történelem során mindig irgalommal bánt a legyőzött ellenséggel. És ebből fogunk kiindulni” – hangsúlyozta. Az elnök utasítást adott arra, hogy segítsék a helyi lakosokat a biztonságos helyre való evakuálásban, miközben „megtisztítják” a területeket az ukrán fegyveres erőktől.
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója, aki harmadik napja az Egyesült Államokban tartózkodik, a Telegramon közölte, hogy az orosz delegáció tájékoztatta az amerikai felet az orosz elnök és a vezérkar vasárnapi tanácskozásáról, az ukrán erők bekerítéséről és a Burevesztnyik rakéta sikeres tesztjéről.
Dmitrijev szerint a tárgyalások - amelyeken ő Putyin álláspontját közvetíti, miszerint csak a konstruktív, tiszteletteljes párbeszéd hozhat eredményt, és a nyomásgyakorlás értelmetlen - nagyon komoly hangnemben folynak. A tisztségviselő megemlítette Moszkva szándékát, hogy békés úton rendezze az ukrajnai helyzetet, hozzátéve, hogy ez csak a konfliktus kiváltó okainak felszámolásával lehetséges.