Az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke szerint a Burevesztnyik (Viharmadár) nevű rakéta 15 óra alatt 14 ezer kilométert tett meg, és ez nem a végső határa a teljesítményének.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke.

Fotó: Wikipédia.

A rakéta repülése során az összes előírt vertikális és horizontális manővert végrehajtották, ezzel demonstrálva a rakéta kiváló képességeit a rakéta- és légvédelmi eszközök kijátszásában

– mondta a hadseregtábornok az orosz médiában bemutatott videófelvétel szerint.

Putyin azt hangoztatta, hogy az orosz hadászati támadó erők e heti gyakorlata során perspektivikus fegyverzetmintákat teszteltek.

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

Putyin azt hangoztatta, hogy az orosz hadászati támadó erők e heti gyakorlata során perspektivikus fegyverzetmintákat teszteltek. Mint mondta, Oroszország vezető szerepet tölt be a nukleáris elrettentés terén. Közölte, hogy a Burevesztnyik tesztelésének legfontosabb céljai megvalósultak, de még sok a tennivaló a hadrendbe állításáig. Hozzátette, hogy a nukleáris energiával meghajtott „szárnyas rakéták” egyedülálló fegyverek, amilyenek a világon senki másnak nincsenek.

Putin claimed Russia's nuclear forces are allegedly at the highest level globally and announced completion of Burevestnik missile tests, which purportedly flew 14,000 km for 15 hours. He also claimed Russian forces encircled around 10,000 Ukrainian troops near Krasnoarmeysk and… pic.twitter.com/QXd5pqcAYQ — WarTranslated (@wartranslated) October 26, 2025

Meg kell határozni a (Burevesztnyik) lehetséges alkalmazási módjait, és el kell kezdeni az infrastruktúra előkészítését ennek a fegyvernek a haderőnkben való elhelyezéséhez

– mondta.

A Burevesztnyik nukleáris meghajtású interkontinentális manőverező repülőgép egyike a hiperszonikus fegyvereknek, amelyeknek a fejlesztéséről az orosz elnök 2018. március 1-jén tett először nyilvános bejelentést.

Közben Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke az ukrajnai háború állásáról azt jelentette, hogy

a donyecki régióban Pokrovszk és Mirnohrad (Dimitrov) környékén befejeződött az ellenség bekerítése, 5500 ukrán katonát blokkolva.

Mint mondta, az orosz erők az Oszkil folyó gázlóját birtokba véve körbevették Kupjanszk várost is, benne mintegy ötezer ukrán katonával. A tábornok szerint az orosz hadsereg emellett 70 százalékban ellenőrzése alá vonta Vovcsanszkot, és befejezésükhöz közelednek a Jampilért vívott harcok is.

Ukrainian forces retook 18 settlements near Ocheretyne since August 21, eliminating over 15,700 Russian troops, while around 200 Russians infiltrated Pokrovsk through defensive gaps with firefights ongoing, Ukraine's General Staff reports. — WarTranslated (@wartranslated) October 26, 2025

Az ukrán hadvezetés beszámolója szerint az orosz katonák kisebb gyalogsági csapatokba szerveződve és az ukrán állások megkerülésével jutottak be a városba, ahol most megvetették a lábukat, és ádáz harcokat vívnak az ukrán erőkkel. Mindkét fél harci drónokat is bevet a „nagyfokú dinamikával és intenzitással” folyó városi harcban, miközben az orosz csapatok harckocsikkal és lövészpáncélosokkal igyekeznek áttörni a külső védelmi vonalakat. Az ukrán vezérkar ugyanakkor ellentmondott az orosz közléseknek, miszerint teljesen bekerítették volna az ukrán erőket Pokrovszkban. Az ukrán fél emellett azt állította, hogy sikerült visszafoglalniuk nagyobb területeket a város körül, stabilizálva ezzel a helyzetet.