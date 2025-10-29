Nagy arányban támogatják az olimpiarendezést a bajorok

A német tartományok közül Bajorország mindig is kitűnt sajátos identitásával és gazdasági erejével. Ezt a különbözőséget most ismét alátámasztja a müncheni lakosság meglepően magas támogatása a 2036-os, 2040-es vagy 2044-es olimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázat iránt – számol be róla a Frankfurter Allgemeine Zeitung német napilap.

Markus Söder tartományi miniszterelnök az olimpiarendezés mögé állította München polgárait (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Míg más német városokban az ilyen nagyszabású rendezvények általában szkepticizmussal, nyílt elutasítással vagy a Németországban elterjedt borúlátással találkoznak, addig München és Bajorország ismét bizonyítja, hogy más utat jár – írja véleménycikkében Jasper von Altenbockum, a lap belpolitikai szerkesztője.

Ez a lelkesedés különösen annak fényében figyelemreméltó, hogy még a gazdag Hamburg is elutasította az olimpiai álmokat 2014-ben, amikor az akkori polgármester (és későbbi kancellár) Olaf Scholz kampányolt a pályázat mellett. Sőt, egy évvel korábban Bajorországban is elbukott egy téli olimpiai pályázat, főként természetvédelmi aggályok miatt (a 2022-es téli olimpiát végül Peking rendezte meg).

Markus Söder bajor miniszterelnök azonban újra belevágott a kockázatos vállalkozásba, és most a korábbi téli olimpiával elutasítást követően sikerült a tartomány lakóit a nyári játékok megrendezése mögé állítania.

A müncheni pályázat sikerének kulcsa, hogy gondosan előkészítették és „vattába csomagolták”. Minimalizálták a pénzügyi kockázatokat, és nagy hangsúlyt fektettek a fenntarthatóságra. A meglévő létesítmények és a város olimpiai tapasztalatai kerültek előtérbe.

München 1972-ben rendezett nyári olimpiát. Ez azonban, bár a szervezők a béke és a megbékélés szimbólumának szánták, a Fekete Szeptember palesztin terrorszervezet támadásáról marad emlékezetes. A terroristák tizenegy izraeli sportolót ejtettek túszul, közülük kettőt rögtön a támadás elején meggyilkoltak, a többiek a balul elsült mentőakció során haltak meg egy német rendőrrel és öt terroristával együtt.

Bajorország gazdasági helyzete lehetővé teszi, sőt egyesek szerint egyenesen megköveteli, hogy megengedhessen magának egy ilyen „luxust”. A Zöldek pártja, francia példára hivatkozva, egyenesen a demokráciák küldetésének tekinti az olimpia megrendezését az autokrata rendszerekkel szemben – fogalmaz von Altenbockum.