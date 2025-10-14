Hírlevél

muszlim

A szendvicse „nem volt halal” – muszlim diákok brutálisan összevertek egy 13 éves fiút

Egy 13 éves német diák hónapokon át tartó zaklatás és erőszak áldozata lett egy bajor gimnáziumban. Muszlim osztálytársai gúnyolták és verték, mert az uzsonnája nem felelt meg az iszlám előírásoknak. Az iskola nem lépett, a főbűnös pedig megúszta a büntetést.
muszlimdiákhalaltársadalomverés

A muszlim diákoktól a fiú először csak sértéseket kapott: osztálytársai „buta németnek” nevezték, és kinevették, mert a tízóraira hozott szendvicse „nem halal”, vagyis nem az iszlám étkezési szabályok szerint készült.

muszlim diák
Forrás: Képernyőkép

A zaklatás azonban hamar tettlegességig fajult. Volt olyan eset, amikor öt tanuló egyszerre ütötte és rúgta a fiút. Az egyik alkalommal egy 15 éves diák az órán ütötte arcon, miközben a tanárnő mindössze annyit tett, hogy szétültette a két gyereket, írja az Exxpress.

A támadás következménye súlyos volt: a fiú állkapocszúzódást és agyrázkódást szenvedett, jelenleg pszichológiai kezelés alatt áll, és fél iskolába menni – számolt be az esetről a reitschuster.de.

A kétségbeesett anya hiába kért segítséget

A fiú édesanyja teljesen elkeseredett.

„Úgy tűnik, mintha a támadóknak semmilyen következménnyel nem kellene szembenézniük. Az ember elveszíti a hitét az igazságban” – mondta a lapnak.

A család ügyvédje szerint az iskola vezetése elbújik az üres frázisok és a „adatvédelem” mögé. Az igazgató a vádakat nem kommentálta, csak annyit közölt: az intézmény „nulla toleranciát” tanúsít az erőszakkal szemben. Az anya szerint azonban ez csupán üres szólam.

A muszlim diákok ellen a hatóságok sem léptek fel

A 15 éves támadó elleni eljárást az ügyészség megszüntette, a többi elkövető pedig 14 év alatti volt, vagyis Németországban jogilag nem büntethető. A család így gyakorlatilag magára maradt. A fiú továbbra sem mer iskolába járni, a támadói pedig minden következmény nélkül folytatják mindennapjaikat.

Egyre súlyosabb társadalmi jelenség

A történet túlmutat egyetlen iskolai esetnél. A brit szociológus, David Betz szerint ez a fajta viselkedés a nyugati társadalmakban zajló mélyebb folyamatokat tükrözi:

A többségi társadalom egyre inkább háttérbe szorul saját hazájában. Egy generáción belül több európai országban kisebbségbe kerülhet a helyi lakosság

 – figyelmeztetett.



 

 

