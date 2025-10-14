A szendvicse „nem volt halal” – muszlim diákok brutálisan összevertek egy 13 éves fiút

A muszlim diákoktól a fiú először csak sértéseket kapott: osztálytársai „buta németnek” nevezték, és kinevették, mert a tízóraira hozott szendvicse „nem halal”, vagyis nem az iszlám étkezési szabályok szerint készült.

A zaklatás azonban hamar tettlegességig fajult. Volt olyan eset, amikor öt tanuló egyszerre ütötte és rúgta a fiút. Az egyik alkalommal egy 15 éves diák az órán ütötte arcon, miközben a tanárnő mindössze annyit tett, hogy szétültette a két gyereket, írja az Exxpress.

A támadás következménye súlyos volt: a fiú állkapocszúzódást és agyrázkódást szenvedett, jelenleg pszichológiai kezelés alatt áll, és fél iskolába menni – számolt be az esetről a reitschuster.de.

A kétségbeesett anya hiába kért segítséget

A fiú édesanyja teljesen elkeseredett.

„Úgy tűnik, mintha a támadóknak semmilyen következménnyel nem kellene szembenézniük. Az ember elveszíti a hitét az igazságban” – mondta a lapnak.

A család ügyvédje szerint az iskola vezetése elbújik az üres frázisok és a „adatvédelem” mögé. Az igazgató a vádakat nem kommentálta, csak annyit közölt: az intézmény „nulla toleranciát” tanúsít az erőszakkal szemben. Az anya szerint azonban ez csupán üres szólam.

A muszlim diákok ellen a hatóságok sem léptek fel

A 15 éves támadó elleni eljárást az ügyészség megszüntette, a többi elkövető pedig 14 év alatti volt, vagyis Németországban jogilag nem büntethető. A család így gyakorlatilag magára maradt. A fiú továbbra sem mer iskolába járni, a támadói pedig minden következmény nélkül folytatják mindennapjaikat.

Egyre súlyosabb társadalmi jelenség

A történet túlmutat egyetlen iskolai esetnél. A brit szociológus, David Betz szerint ez a fajta viselkedés a nyugati társadalmakban zajló mélyebb folyamatokat tükrözi:

A többségi társadalom egyre inkább háttérbe szorul saját hazájában. Egy generáción belül több európai országban kisebbségbe kerülhet a helyi lakosság

