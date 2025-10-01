Politikai botrány robbant Németországban a muszlimok jogai miatt

A múlt héten a tartományi kormány Schleswig-Holsteinben szerződést írt alá az Északnémet Iszlám Kulturális Központok Szövetségével (VIKZ). A megállapodás lehetővé teszi, hogy a muszlim hivatalnokok, munkavállalók és diákok szabadnapot kapjanak a ramadán első napján és az áldozati ünnepen (Eid al-Adha).

A szerződés emellett megerősíti a Szövetség jogát saját oktatási intézmények működtetésére és imámok képzésére, valamint utat nyit az iszlám vallásoktatás rendszeres iskolai tantárggyá válásának.

Dorit Stenke kulturális miniszter (CDU) megvédte a megállapodást, fontos elismerésnek és a vallási közösségek egyenlő kezelésének nevezve azt. Hangsúlyozta, hogy a dokumentum csupán „meglévő gyakorlatot” rögzít az iskolákban és munkahelyeken.

A VIKZ vezetői üdvözölték a lépést. Muhlis Sahin alelnök kijelentette:

A szerződés egyértelmű üzenet: az iszlám a társadalmi életünk része. Mély gyökereket eresztett, és tovább erősödik.

Az ellenzék azonban gyorsan bírálta a döntést.

Christopher Vogt, a liberális FDP tartományi frakcióvezetője így fogalmazott: „Tiszteletben tartjuk a különböző vallásokat és ünnepeiket, de szerintünk a tanórákat nem szabad vallási okokból elmulasztani. Ez teljesen rossz üzenet.” Az imámképzést illetően hozzátette: „Nem szabad továbbra is külföldi kormányokra bízni ezt a feladatot.”

🇩🇪AfD and other parties denounce Schleswig-Holstein’s treaty as cultural self-abandonment.https://t.co/3NeLDSHdIT — The European Conservative (@EuroConOfficial) September 30, 2025

A jobboldali AfD még élesebb hangnemben utasította el a szerződést. Lukas Rehm Bundestag-képviselő kijelentette:

Elég volt! Németországnak végre ki kell állnia saját magáért. Egyértelműen kimondjuk: véget kell vetni ennek az önfeladásnak.

Akadémiai körökből is érkezett kritika. Susanne Schröter iszlámkutató kifogásolta, hogy a tartomány a konzervatív VIKZ-zel kötött megállapodást: „Ez a németországi iszlámvita alapvető aránytalansága: csak egy nagyon szűk, ultrakonzervatív spektrum képviselőit hallgatják meg. Azokat a muszlimokat, akik liberálisabbak vagy mérsékeltebbek, alig halljuk” – számolt be a The European Conservative.