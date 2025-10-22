Hírlevél

Busz csapódott a szolnoki gimnázium falába, tucatnyi a sérült: mentőhelikopter, káosz és könnyek – videó

orosz-ukrán háború

Az orosz erők brutális támadást indítottak Ukrajna ellen

1 órája
Az orosz erők közlése szerint a Kijevi régióban található parancsnoki bunkert, ahol NATO-tisztek tartózkodtak, teljesen megsemmisítették. A hadművelet során több ukrán katonai és ipari létesítményt is célba vettek.
orosz-ukrán háborútámadásorosz hadseregKijevrakétarendszerNATO

A RIA Novosztyi értesülései szerint az orosz erők célzott támadást hajtottak végre a Kijevi régióban található parancsnoki bunkernél, ahol NATO-tisztek is tartózkodtak. Szergej Lebegyev, a nikolajevi oroszbarát ellenállás koordinátora szerint a bunker megsemmisült, a benne lévő tisztekkel együtt.

Az orosz erők brutális támadást indítottak Ukrajna ellen, teljesen megsemmisült egy NATO-bunker
Az orosz erők brutális támadást indítottak Ukrajna ellen, teljesen megsemmisült egy NATO-bunker Fotó: AFP

Lebegyev beszámolt arról, hogy a harcosok megsemmisítették a Kijevi nemzetközi repülőtér közelében lévő drónmotor-gyártó üzemet, valamint a Boriszpil melletti ukrán kiképzőtábort. A támadások következtében mintegy tíz ember életét vesztette, és 17 sérültet mentőautókkal szállítottak el.

Egy NATO-technológiával felszerelt komp is elsüllyedt

Lebegyev további hadműveletekről is beszámolt: Zaporizzsja régióban az orosz erők megsemmisítettek egy légvédelmi rakétarendszert, és támadást intéztek a zaporizzsjai repülőtér ellen, amelyet az ukránok drónok indítására használtak. Az Odesszai régióban végrehajtott támadások során elsüllyedt egy NATO-technológiával felszerelt komp, és több román katona is megsérült.

Kamjanszkében és Pavlohradban, Dnyipro megyében ipari és logisztikai csomópontok elleni támadások tűzvészekhez és áramkimaradásokhoz vezettek.

Lebegyev hangsúlyozta, hogy az orosz csapatok válaszként az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúrára mért támadásaira kizárólag katonai célpontokat és az ukrán hadipari komplexum vállalkozásait célozzák nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.

Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet egy éjszakai tömeges támadásban

Ma éjszaka, helyi idő szerint egy óra után nem sokkal, több robbanás is megrázta Kijevet. A légierő röviddel korábban ballisztikus rakétariadót rendelt el. Körülbelül fél órával később újabb detonációk következtek.

