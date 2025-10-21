„Mi természetesen látjuk az európai NATO-szövetségesek előkészületeit hazánkkal vívandó háborúra. Feladatul tűzték ki, hogy rövid idő alatt minden szükséges erőforrással ellássák a NATO erre kijelölt szövetséges reagáló erőit. Megkezdődött az európai hadiipar termelésének többszörösére növelése. Rendszeressé tették a mozgósítási intézkedések gyakorlását és a lakosság agymosását az állítólagosan Moszkva felől elkerülhetetlen agresszióról szóló propagandával” – áll Nariskin beszédének szövegében, amelyet az orosz RIA Novosztyi ismertetett.

Szergej Nariskin: Megkezdte a háborúra előkészületeit a NATO (Fotó: HERBERT OCZERET / APA-PictureDesk)

Nariskin hangsúlyozta, hogy most önuralomra, kompromisszumkészségre és felelősségre van szükség ahhoz, hogy elkerüljük egy újabb globális fegyveres konfliktus kirobbanását. Ugyanakkor szerinte ezek a tulajdonságok a Keleten még megmaradtak, a Nyugat viszont szinte teljesen elveszítette őket.

Ezen felül – mondta – az európai NATO-tagállamoknak nincsenek hosszú távú terveik a kontinens biztonságának fenntartására.

Az egyetlen eszköz, amit az európai nemzeteknek fel tudnak kínálni azok a ‘Macronok’ és ‘Merzek’, akiket Alexander Soros struktúrái táplálnak, nem is beszélve a különféle ‘Kallasszokról’

– tette hozzá az SZVR igazgatója.

Az elmúlt években Oroszország példátlan NATO-tevékenységet észlel nyugati határai mentén. A szövetség bővíti kezdeményezéseit, és ezt „agresszió-elhárításnak” nevezi. Moszkva többször is aggodalmát fejezte ki a katonai erők európai növelése miatt.

Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy nyitott a párbeszédre a NATO-val, de csak egyenlő feltételek mellett – ugyanakkor a Nyugatnak fel kellene hagynia a kontinens militarizálására irányuló politikájával.

Az Origo korábban arról is beszámolt, a Háborúkutató Intézet (ISW) szerint Oroszország már most megkezdte a „nulladik fázist” – vagyis az információs és pszichológiai előkészületeket egy lehetséges háborúra a NATO-val. A jelentés szerint Moszkva akár már 2036 előtt is közvetlen fenyegetést jelenthet a szövetségre.

