Már a lengyeleknek is elegük van – egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek

A varsói tüntetésen Jaroslaw Kaczynski és Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsalád elnöke, volt lengyel miniszterelnök is felszólalt. Morawiecki emlékeztetett arra, hogy a PiS-kormányok (2015–2023) idején Lengyelország Magyarországgal és Csehországgal szoros együttműködésben lépett fel az uniós migránsszétosztás ellen.

Végig akadályoztuk az illegális bevándorlást

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az új uniós migrációs csomagot csak a lengyelországi kormányváltás után, 2023 decemberében fogadták el.

Morawiecki Donald Tusk jelenlegi kormányfőt azzal vádolta, hogy Németországot támogatja a „bevándorlók Lengyelországba exportálásában”. Felidézte, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök október 7-én levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, amelyben kijelentette: Lengyelország nem egyezik bele az illegális bevándorlók áttelepítésébe.

Néhány nap múlva az Európai Unió kapitulálni fog Karol Nawrocki előtt

– utalt Morawiecki az RMF FM rádió értesüléseire, melyek szerint Lengyelország mentességet kaphat a jövő júniusban életbe lépő migrációs és menekültügyi paktum végrehajtása alól.

A hírekre reagálva Donald Tusk az X-en azt írta: korábbi ígéretéhez híven „nem lesz migránsáttelepítés Lengyelországban”. Hozzátette: „Valóban nem lesz. El van intézve.” Az Európai Bizottság várhatóan szerdáig ismerteti a tagállamokra vonatkozó kötelezettségeket.

Kaczynski a tüntetésen arra kérte a lengyeleket, hogy ne higgyenek Tusk ígéreteinek, mert szerinte a miniszterelnök „Brüsszel támogatását élvező régi játszmát” folytatja, amelynek célja a kormány újraválasztása.

A lengyel elnök ellenáll Brüsszelnek

Karol Nawrocki Ursula von der Leyennek írt levelében leszögezte: Lengyelország nem egyezik bele az illegális bevándorlók áttelepítésébe, és az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie ezt a tényt.

Az elnök szerint az illegális migráció problémáját nem a menedékkérők kényszerű áthelyezése oldja meg, hanem a kiváltó okok kezelése, valamint a határok védelme és az embercsempészek elleni fellépés.