Már a lengyeleknek is elegük van – egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek

A varsói tüntetésen Jaroslaw Kaczynski és Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsalád elnöke, volt lengyel miniszterelnök is felszólalt. Morawiecki emlékeztetett arra, hogy a PiS-kormányok (2015–2023) idején Lengyelország Magyarországgal és Csehországgal szoros együttműködésben lépett fel az uniós migránsszétosztás ellen.
Végig akadályoztuk az illegális bevándorlást
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az új uniós migrációs csomagot csak a lengyelországi kormányváltás után, 2023 decemberében fogadták el.
Morawiecki Donald Tusk jelenlegi kormányfőt azzal vádolta, hogy Németországot támogatja a „bevándorlók Lengyelországba exportálásában”. Felidézte, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök október 7-én levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, amelyben kijelentette: Lengyelország nem egyezik bele az illegális bevándorlók áttelepítésébe.
Néhány nap múlva az Európai Unió kapitulálni fog Karol Nawrocki előtt
– utalt Morawiecki az RMF FM rádió értesüléseire, melyek szerint Lengyelország mentességet kaphat a jövő júniusban életbe lépő migrációs és menekültügyi paktum végrehajtása alól.
A hírekre reagálva Donald Tusk az X-en azt írta: korábbi ígéretéhez híven „nem lesz migránsáttelepítés Lengyelországban”. Hozzátette: „Valóban nem lesz. El van intézve.” Az Európai Bizottság várhatóan szerdáig ismerteti a tagállamokra vonatkozó kötelezettségeket.
Kaczynski a tüntetésen arra kérte a lengyeleket, hogy ne higgyenek Tusk ígéreteinek, mert szerinte a miniszterelnök „Brüsszel támogatását élvező régi játszmát” folytatja, amelynek célja a kormány újraválasztása.
A lengyel elnök ellenáll Brüsszelnek
Karol Nawrocki Ursula von der Leyennek írt levelében leszögezte: Lengyelország nem egyezik bele az illegális bevándorlók áttelepítésébe, és az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie ezt a tényt.
Az elnök szerint az illegális migráció problémáját nem a menedékkérők kényszerű áthelyezése oldja meg, hanem a kiváltó okok kezelése, valamint a határok védelme és az embercsempészek elleni fellépés.
Hangsúlyozta, hogy a lengyelek túlnyomó többsége – politikai nézeteiktől függetlenül – ellenzi a kötelező kvótákat, és emlékeztetett: választási ígérete volt, hogy nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot Lengyelországban.
Nawrocki ugyanakkor jelezte, hogy nyitott az együttműködésre a határvédelem, az információcsere és a migrációs nyomás alatt álló tagállamok támogatása terén.
A lengyel elnök kijelentésére Orbán Viktor is reagált
Orbán Viktor üdvözölte Karol Nawrocki lengyel elnök döntését, miszerint Lengyelország nem hajlandó részt venni az uniós migrációs paktum végrehajtásában, és nem fogad be kötelezően migránsokat.
Orbán a közösségi médiában azt írta: „Európa fordul”, és kijelentette: „Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás.”
A magyar miniszterelnök szerint a kvótákkal szembeni elutasítás nemcsak Magyarország álláspontja, hanem az ország és más tagállamok részéről növekvő közös fellépés is lehet.