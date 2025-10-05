Fordul a német politika, már nem kellenek a migránsok?

Alexander Dobrindt a bevándorlás politika szigorítását helyezné előtérbe. A német miniszter ennek kapcsán az úgynevezett „visszaküldő központok” ötletétől sem zárkózott el, a jelek szerint Németországnak nem kellenek már a migránsok.

A német modell úgy látszik megbukott

Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

Európának egyértelműségre, következetességre és kontrollra van szüksége a migrációs politikában. Meg kell erősítenünk az EU migrációs paktumát és szigorítanunk kell a kitoloncolási szabályokat

– nyilatkozta Dobrindt.

A német belügyminiszter arról beszélt, hogy a cél, hogy utat nyissanak az úgynevezett „visszaküldő központok” létrehozásának. Ezek a központok az elutasított európai menedékkérőket fogadnák be, akiket nem lehet visszaküldeni származási országukba.