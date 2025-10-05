Hírlevél

migráció

Fordul a német politika, már nem kellenek a migránsok?

A szövetségi belügyminiszter, Alexander Dobrindt a migrációs politika szigorításáról tárgyalt. A német minta után radikális váltás, hogy a miniszter a „visszaküldő központok” mellett foglalt állást.
migrációNémetországEurópa

Alexander Dobrindt a bevándorlás politika szigorítását helyezné előtérbe. A német miniszter ennek kapcsán az úgynevezett „visszaküldő központok” ötletétől sem zárkózott el, a jelek szerint Németországnak nem kellenek már a migránsok

A német modell úgy látszik megbukott
Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

Európának egyértelműségre, következetességre és kontrollra van szüksége a migrációs politikában. Meg kell erősítenünk az EU migrációs paktumát és szigorítanunk kell a kitoloncolási szabályokat

– nyilatkozta Dobrindt. 

A német belügyminiszter arról beszélt, hogy a cél, hogy utat nyissanak az úgynevezett „visszaküldő központok” létrehozásának. Ezek a központok az elutasított európai menedékkérőket fogadnák be, akiket nem lehet visszaküldeni származási országukba. 

Az ilyen központok fejlesztése már folyamatban van uniós szinten, de a miniszter nem elégedett – szerinte nem lehet az EU-ra támaszkodni az ilyen  „visszaküldő központok” létrehozásában. Úgy véli, hogy az egyes uniós tagállamoknak vezető szerepet kellene vállalniuk ebben.

 

 

