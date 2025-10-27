Gazdasági katasztrófa fenyegeti Németországot Trump új szankciói miatt!

Bajban a háborúpárti német elit: Trump orosz olajcégekre vonatkozó szankciói gazdasági visszaesést és munkahelyek megszűnését idézhetik elő Németországban. Az új amerikai szankciós intézkedések az Oroszországban működő vállalatokat célozzák, köztük a Rosznyeft-et, amelynek vannak finomítói Németországban is – írja a Bild.

Németország bajban van az új amerikai szankciók miatt

Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

A német kormány problémája, hogy az amerikai szankciós csomag előírja, hogy november 21-ig minden vállalatnak meg kell szüntetnie a kapcsolatot az orosz többségi tulajdonban lévő cégekkel. Most a német kormány – amely korábban maga is szorgalmazta az új szankciók bevezetését Oroszország ellen – kivételt szeretne a Schwedt finomító esetében elérni és már tárgyal az amerikai kormánnyal. A finomító fontosságáról Brandenburg CDU-elnöke, Jan Redmann (45) így nyilatkozott:

A német kormány a Schwedt finomítóra vonatkozó kivételért dolgozik, ahogy ez a brit szankciók esetében is sikerült. Ez sürgető, mert Schwedt biztosítja számos kelet-németországi benzinkút és a BER repülőtér üzemanyagellátását.

Mint elmondta: finomító az egész Északkelet-Brandenburg ipari szíve. A bezárás gazdasági katasztrófa lenne Brandenburg számára.

Merz újra kivételezést kér, most Trumptól

Az Egyesült Államok új szankciós csomagja Németország gazdaságára is rossz hatással lehet. A Rosznyefthez tartozik többek között a brandenburgi Schwedtben működő olajfinomító, amely Északkelet-Németország és Berlin nagy részét üzemanyaggal, fűtőolajjal látja el és a fővárosi repülőtér is innen kapja a kerozinját.

A német kormány lépett, és azon dolgozik, hogy kivételt kapjon a finomító az amerikai kormány szankciói alól

– számolt be Bojan Pancevski, a Wall Street Journal tudósítója. Az amerikai szankciós csomagról úgy nyilatkozott, hogy „a hatások már érzékelhetők – és jelentősek.” Ha az Egyesült Államok nem fogadja el a berlini kérelmet, a finomítót leállíthatják és Németország üzemanyagellátása veszélybe kerülhet.

A brandenburgi finomítón kívül érintett lehet az Oberrhein-i ásványolajfinomító és a BAYERNOIL finomító is, amelyekben szintén Rosznyeft-leányvállalatok rendelkeznek részesedéssel. Korábban írtunk róla, hogy Merz az orosz olajért lobbizik.