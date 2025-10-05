Németországban elnémítják az iszlámkritikus hangokat, miközben Izrael-ellenes tüntetések söpörnek végig Európán

Németországban egyre nehezebb nyíltan beszélni az iszlamizáció következményeiről – erről tanúskodik a frankfurti Globális Iszlámkutató Központ bezárása is, amiről a hirado.hu számolt be.

Százak vettek részt az „Életet Gázának” elnevezésű Izrael-ellenes demonstráción Nápoly tengerpartján Fotó: AFP

Az intézményt a Goethe Egyetem mellett működtették, vezetője pedig több mint tíz éven át Susanne Schröter professzor volt, aki a Die Welt-nek nyilatkozva elmondta: tudatos politikai-ideológiai nyomásgyakorlás áll a háttérben.

Az iszlamizmus kritikai vizsgálata ma nem illik bele a német akadémiai közegbe. Aki erről nyíltan beszél, azt rasszizmussal vádolják, és ellehetetlenítik

– fogalmazott a kutató.

Schröter beszámolója szerint az elmúlt években szisztematikus zaklatási kampányok, hallgatói tiltakozások és könyvbetiltási kísérletek nehezítették munkáját. „A kritikai iszlámkutatás Németországban gyakorlatilag megszűnt. Senki nem meri felvállalni a kényes témákat, mert azonnal véget ér a karrierjük” – mondta.

Az etnológus szerint a radikális iszlám lassan, apró lépésekkel épül be a német társadalomba, miközben a közbeszédben egyre inkább tabuvá válik a probléma.

A professzor úgy véli, hogy a „woke” ideológia mára teljesen áthatja a tudományos és közéleti szférát Németországban. „Ez már nem tudományos vita, hanem kulturális háború, amelyben a kritikus hangokat elnémítják” – fogalmazott.

Miközben Németországban a kritikai hangokat elhallgattatják, Nyugat-Európa nagyvárosaiban egyre több Izrael-ellenes tömegdemonstráció zajlik. Londonban, Párizsban, Rómában és Madridban ezrek vonultak utcára a gázai konfliktus miatt. A tüntetések közül több is antiszemita megnyilvánulásba és rendőri összecsapásba torkollott.

A rendőrség 365 embert tartóztatott le Londonban, miután tömegek gyűltek össze a Palestine Action tüntetésére – annak ellenére, hogy a csoportot betiltották.

A hatóságok szerint a demonstrációk többségét bevándorlói hátterű közösségek szervezik, és a palesztin ügyet sokan az iszlám identitás védelmével azonosítják.

A frankfurti intézet megszüntetése, valamint a nyugat-európai antiszemita tüntetések sorozata ugyanannak a folyamatnak a két oldala: miközben a nyílt párbeszédet elfojtják, a feszültségek az utcákon törnek felszínre.