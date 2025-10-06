Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, jöhet-e az euró

Németország

Csúfos pofont kaptak a németek – ezt nem teszik zsebre, az is biztos!

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bernd Siggelkow, az „Arche” gyermeksegély-szervezet alapítója élesen bírálta a német migrációs és integrációs politikát a belügyminiszter, Alexander Dobrindt nemrég tartott migrációs csúcstalálkozója után. Siggelkow szerint a jelenlegi irányvonal megbukott, és veszélyezteti Németország jövőjét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Németországkudarcszociális rendszerpolitikamigráció

A gyermekvédelmi szakember figyelmeztetett: egyre több bevándorló él vissza a jóléti állam adta lehetőségekkel, „kiszipolyozva” a szociális rendszert. Szerinte az integráció nem sikerült, miközben az állam erőforrásait elsősorban azok kötik le, akik nem kívánnak vagy nem tudnak bekapcsolódni a munka világába – írja a Welt.

Németország
Bernd Siggelkow, a Die Arche, egy keresztény gyermek- és ifjúsági munkával foglalkozó gyermekalapítvány alapítója (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP Wolfgang Kumm) 

„Nem arról van szó, hogy elutasítanánk a segítséget – mondta Siggelkow –, hanem arról, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan. Ha nem változtatunk, az egész társadalom fizeti meg az árát.”

Németország társadalma a tét

A kritikák túlmutatnak a szociális ellátórendszeren. Siggelkow rámutatott: a migránsok integrációja nem csupán gazdasági, hanem kulturális kihívás is. Véleménye szerint a migrációs politika kudarcáért a politikai vezetés hibás döntései felelősek, amelyek figyelmen kívül hagyják a társadalom terhelhetőségi határait.

Az ilyen hangok egyre erősebben hallatszanak Németországban: egyre többen kérdőjelezik meg a jelenlegi integrációs modell fenntarthatóságát. 

A jövő kérdése így nem pusztán az, hogy milyen bevándorláspolitikát folytat Berlin, hanem az is, képes lesz-e megőrizni jóléti rendszerét úgy, hogy közben társadalmi stabilitását is fenntartsa.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!