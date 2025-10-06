Csúfos pofont kaptak a németek – ezt nem teszik zsebre, az is biztos!

A gyermekvédelmi szakember figyelmeztetett: egyre több bevándorló él vissza a jóléti állam adta lehetőségekkel, „kiszipolyozva” a szociális rendszert. Szerinte az integráció nem sikerült, miközben az állam erőforrásait elsősorban azok kötik le, akik nem kívánnak vagy nem tudnak bekapcsolódni a munka világába – írja a Welt.

Bernd Siggelkow, a Die Arche, egy keresztény gyermek- és ifjúsági munkával foglalkozó gyermekalapítvány alapítója (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP Wolfgang Kumm)

„Nem arról van szó, hogy elutasítanánk a segítséget – mondta Siggelkow –, hanem arról, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan. Ha nem változtatunk, az egész társadalom fizeti meg az árát.”

Németország társadalma a tét

A kritikák túlmutatnak a szociális ellátórendszeren. Siggelkow rámutatott: a migránsok integrációja nem csupán gazdasági, hanem kulturális kihívás is. Véleménye szerint a migrációs politika kudarcáért a politikai vezetés hibás döntései felelősek, amelyek figyelmen kívül hagyják a társadalom terhelhetőségi határait.

Az ilyen hangok egyre erősebben hallatszanak Németországban: egyre többen kérdőjelezik meg a jelenlegi integrációs modell fenntarthatóságát.

A jövő kérdése így nem pusztán az, hogy milyen bevándorláspolitikát folytat Berlin, hanem az is, képes lesz-e megőrizni jóléti rendszerét úgy, hogy közben társadalmi stabilitását is fenntartsa.