Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
migráns

Nagyon nagy bajban vannak a németek – sokkoló adat látott napvilágot

43 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss német tanulmány szerint a migránsok közel kétharmada a szegénység veszélyének van kitéve Németországban. A fő ok a munkaerőpiaci integráció hiánya, ami miatt sokan alacsony fizetésű, vagy csak részmunkaidős állásokban tudnak elhelyezkedni. Bár 2020 óta enyhe javulás látszik a németországi mutatók tekintetében, a migránsok szegénységi kockázata továbbra is jóval az országos átlag felett van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
migránsNémetországmunkaerőpiaci integrációfizetésszegénység

Egy új tanulmány a Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) részéről arra jutott, hogy a Németországban élő migránsok közel kétharmada ki van téve a szegénység veszélyének. Ennek oka elsősorban a munkaerőpiaci integráció hiányában keresendő, mivel a Németországban élő migránsok gyakran alacsony fizetésű vagy csak részmunkaidős állásokban tudnak elhelyezkedni – írja a Junge Freiheit.

Sokkoló kutatás látott napvilágot a németországi migránsokról
Sokkoló kutatás látott napvilágot a németországi migránsokról
Fotó: JENS KALAENE / DPA

A kutatást szerdán tették közzé, miszerint azok, akiknek nincs külföldi felmenőjük, az elmúlt tizenöt évben stabilan 12–13 százalék volt kitéve a szegénység veszélyének. Ezzel szemben a migránsok körében ez az arány sokkal magasabb és 2020-ban például a migránsok közel hetven százaléka élt a szegénységi küszöbérték alatt.

 2020 óta a számok némi pozitív irányú változást mutatnak, ami valószínűleg a munkaerőpiaci integráció javulásának köszönhető

 – mondta Markus Grabka, a DIW kutatója. Ugyanakkor a legális bevándorlók is nagyobb szegénységi kockázatnak vannak kitéve és körülbelül egynegyedüket érinti a jelenség. 

Németországot is sújtotta az infláció és a reálbár csökkenés

2022-ben egy egyedülálló személy esetében a szegénységi küszöbérték havi nettó 1 419 euró (552 ezer forint) volt. A DIW szerint a migránsok 63,7 százaléka keresett kevesebbet ennél az összegnél. A 2021 -es és 2022-es évek magas inflációja jelentősen csökkentette a reálbéreket Németországban. Ugyanakkor az inflációs hatás az alacsony jövedelműeket érintette leginkább.

Jól látható, hogy a munka véd a szegénységtől. A jövedelmi egyenlőtlenségek és a szegénységi kockázat csökkentése érdekében a munkaerőpiaci integrációt jobban kellene támogatni

– mondta Grabka. Korábban arról is beszámoltunk, hogy Brüsszel elismerte, hogy több mint 7 millió migráns nem dolgozik az EU-ban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!