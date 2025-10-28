Több milliós segély havonta – avagy így használják ki Németországot a bevándorlók

Németországban több mint 1300 háztartás részesül havonta több mint 8000 euró (3,1 millió forint) szociális ellátásban. Az érintett háztartások 95 százaléka pedig bevándorlói háttérrel rendelkezik. Az AfD szociálpolitikai botrányról beszél, és azonnali irányváltást követel a kormánytól – írja a Junge Freiheit.

Kiderült hogyan használják ki Németországot a bevándorlók

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Az adatok az AfD-s képviselő, Birgit Bessin írásbeli kérdésére adott kormányzati válaszból származnak. A minisztérium tájékoztatása szerint a különösen magas kifizetések nagy háztartások esetében vagy egyszeri juttatások – például költözési vagy kauciós támogatás – miatt keletkeztek. Bessin a Junge Freiheit-nek nyilatkozva „elsőrendű szociálpolitikai botránynak” nevezte az ügyet.

Kijelentette, hogy ez az 1245 bevándorló hátterű háztartás évente több mint 119 millió euróba kerül a német adófizetőknek. A képviselő az előző, úgynevezett „jelzőlámpa-koalíciót” (SPD–Zöldek–FDP) hibáztatta és bírálta a Friedrich Merz (CDU) vezette kormányt is, amiért „semmit sem változtat a kialakult helyzeten”.

Korábban írtunk róla, hogy Merz elszólása a migránsokkal kapcsolatban kiengedte a szellemet a palackból Németországban, már a Die Welt is arról ír, hogy vissza kell térni a nemzeti érdekalapú politikához.