Németország a csőd szélén: már a mindennapokat is hitelből fedezik!

A költségvetés szerkezetét tekintve egyre aggasztóbb a helyzet: míg 1992-ben a „szociális biztonság, család, ifjúság és munkaerőpiac” kategória a szövetségi kiadások 35 százalékát tette ki, mára ez az arány 48 százalékra nőtt. Az Institut der deutschen Wirtschaft (IW) tanulmánya szerint az állam túlköltekezik – miközben a valódi teljesítmény és a bevételek ezzel nem tartanak lépést, írja a Junge Freiheit.

A Reichstag épülete Berlin, 2025. október 17. (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Thomas TrutschelÖ

Németország hitelekből finanszírozza a mindennapokat

A szövetségi szintű személyi kiadások ugyan reálértéken stabilak maradtak, ám a kamatemelkedés és az új hitelfelvételek miatt ma már a költségvetés közel nyolc százaléka a hitelszolgálatot fedezi – 2021-ben ez még alig egy százalék volt. A hadsereg újjáépítése és az úgynevezett „különalapok” miatt ez az arány tovább nőhet.

Az elemzés figyelmeztet: ha a politika be akarja tömni a költségvetési lyukakat, nem a beruházási forrásokat kell elvonni, hanem a szociális kiadásokat kell felülvizsgálni.

A kormány számításai szerint 2027 és 2029 között már 172 milliárd eurós hiány várható – vagyis az állam egyre mélyebbre süllyed az adósságspirálban.

Túlnőtt szociális rendszer és csökkenő bevételek

A német jóléti rendszer egyre inkább fenntarthatatlanná válik: az idősödő társadalom mellett csökken a befizetők száma, miközben egyre többen élnek támogatásokból. Az IW-tanulmány nem részletezi, hogy a tömeges bevándorlás milyen mértékben növeli a szociális terheket, de a számok önmagukért beszélnek: a rendszer nem olcsóbb, hanem drágább lett.

A Szövetségi Számvevőszék épülete Bonnban, Észak-Rajna-Vesztfáliában, Németországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A Szövetségi Számvevőszék (BRH) még keményebben fogalmaz.

„Aki 2026-ban minden harmadik eurót hitelből akar finanszírozni, az messze van a felelős pénzügypolitikától” – áll a jelentésben.

A BRH szerint az állam már nem képes a saját bevételeiből ellátni az alapfeladatait:

A szövetségi kormány szerkezetileg a lehetőségei fölött él.

Tartós túlköltés, növekvő adósság

A 2026-os költségvetési tervezet 520 milliárd eurós kiadással számol, amelyből 174 milliárd új hitelből származna. A szakértők szerint a német államháztartás így nem fenntartható.

Andreas Beck, a müncheni Institut für Vermögensaufbau alapítója a Focus-nak úgy fogalmazott:

Olyan rendszert építettünk fel, amelyben mindenki kap valamilyen támogatást – még az is, akinek ötmillió eurót érő villája van, és csak egy hőszivattyút szerel be.

Beck szerint a túlszabályozottság és a bürokrácia egyre nagyobb terhet ró a gazdaságra, miközben a politikusok az újabb hitelek felvételében látják az egyetlen megoldást. Németország tehát válaszút előtt áll. Az állam tovább élhet hitelből – vagy végre szembenéz azzal, hogy a szociális jóléti modell jelenlegi formájában nem fenntartható.