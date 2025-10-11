Halálosan megfenyegették Nigel Farage-t egy TikTok-videóban

A 26 éves Fayaz Khan nem tett vallomást a tárgyaláson, ahol azzal vádolták, hogy 2023. október 12. és 15. között egy közösségi médiában közzétett videóban életveszélyesen megfenyegette a brit Reform UK párt vezetőjét Nigel Farage-t.

Nigel Farage (Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP)

Az esküdtek 11 óra 55 perc tanácskozás után bűnösnek mondták ki Khant a Southwark-i Koronabíróságon.

A bíróságon elhangzott, hogy Khan jelentős online követőtáborral rendelkezett: TikTok-videóit több százezren nézték meg, köztük azokat is, amelyeken tavaly ősszel kis hajóval próbált eljutni az Egyesült Királyságba.

A jobb arcán és karján AK-47-es gépkarabélyt ábrázoló tetoválást viselő férfi az utazást élőben közvetítette Franciaországból, és október 31-én tartóztatták le, miután partra szállt az Egyesült Királyságban – számolt be a Sky News.

Khan 2019 óta Svédországban, Stockholmban élt. Az esküdtek megtudták, hogy október 12-én Nigel Farage egy „Egy illegális bevándorló útja” című videót tett közzé YouTube-on, amelyben Khanról is beszélt, és megjegyezte: „Fiatal, harcképes korú férfiak érkeznek az országba, akikről alig tudunk valamit.”

Khan két nappal később válaszvideót készített, amelyben ezt mondta: „Angol ember, Nigel, ne beszélj hülyeségeket rólam. Nem ismersz engem. Azért jövök Angliába, mert feleségül akarom venni a nővéredet. Ne beszélj rólam többet. Töröld le a videót. Jövök Angliába.”

A videóban fegyvert utánzó kézmozdulatokat tett, és tetoválására mutatott, hogy jelezze, nem viccel – mondta az ügyész, Peter Ratliff.

An illegal migrant with gang tattoos has made a death threat against Nigel Farage - a sitting MP.



These are the type of people coming into Britain.



Deport. Deport. Deport. pic.twitter.com/jW7XqQGPaS — Turning Point UK 🇬🇧 (@TPointUK) October 14, 2024

Később Khan egy újabb TikTok-bejegyzést is közzétett, amelyen egy GB News-riport képe látható volt a fenyegetésről, a felirattal:

Amit mondtam, azt úgy is gondoltam.

Letartóztatása után, tavaly novemberben, Khan így magyarázkodott a rendőröknek: „Ez csak egy videó volt, nem akartam fenyegetni őt”.

