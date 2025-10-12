„Vérfürdőt fognak rendezni” – halálos fenyegetést találtak a Notre-Dame-ban

Péntek délután egy névtelen levelet találtak a párizsi Notre-Dame-székesegyházban. A levelet a sekrestyés fedezte fel, közvetlenül a templomban elhelyezett gyertyák mellett.

Notre-Dame-székesegyház (Fotó: MARTIN LELIEVRE / AFP)

A borítékban egy géppel írt, riasztó hangvételű üzenet volt:

„Ne nyissák meg a katedrálist október 11-én és 12-én – könyörög a névtelen szerző. Külföldi látogatók érkeznek, akik az utóbbi napokban más turisták segítségével már késeket rejthettek el a templomban. Vérfürdőt fognak rendezni. Kérem, ne nyissák meg a katedrálist!”

A levél megtalálása után az egyházmegye alkalmazottja azonnal értesítette a székesegyház biztonsági szolgálatát. Mivel a Notre-Dame-ban éppen turisták tartózkodtak, a hatóságok úgy döntöttek, nem ürítik ki az épületet, ugyanakkor a biztonsági személyzet átvizsgálta a helyszínt, hogy meggyőződjenek arról: nem rejtettek el fegyvereket a templomban.

A katedrális ennek ellenére szombat reggel rendben megnyitotta kapuit, hogy fogadja a naponta odalátogató több ezer turistát. A rendőrség közleménye szerint:

A katedrális mai újranyitása előtt a székesegyház biztonsági szolgálata és a rendőrség közrendért és forgalomért felelős egységei közös biztonsági ellenőrzést végeztek, amely kizárta bármiféle veszély lehetőségét.

Ez nem az első eset, hogy a párizsi Notre-Dame ilyen fenyegetéssel szembesül. Áprilisban már találtak egy levelet, amely húsvétvasárnapra ígért terrortámadást a templomban. A katedrális egyik padján hagyott üzenet világosan fogalmazott:

„Húsvétvasárnap támadás lesz a katedrálisban.”

A hatóságok akkor is komolyan vették a fenyegetést, és nyomozást indítottak. Hogy a mostani levél ugyanattól a szerzőtől származik-e, egyelőre nem tudni, és nyomozás még nem indult. A rendőrség azonban közölte, hogy a katedrális vezetése fenntartja a jogot a feljelentés megtételére – írja a La Parisien.