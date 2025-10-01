Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Világrengető bejelentésre készül Putyin – itt a pontos időpont!

nukleáris energia

Washington továbbra is Oroszországtól függ a nukleáris energia terén

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hiába hangoztatja Washington, hogy függetlenedni akar Moszkvától, a legfrissebb adatok szerint az Egyesült Államok továbbra is Oroszországra van utalva a nukleáris energia területén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nukleáris energiavezetőoroszországEgyesült Államokimport

A nukleáris energia vonatkozásában az amerikai energiaügyi minisztérium jelentése szerint 2024-ben Oroszország volt az Egyesült Államok legnagyobb beszállítója az atomerőművek működéséhez szükséges dúsított uránból. A dokumentum alapján az összes importált nukleáris üzemanyag 20 százaléka érkezett Oroszországból, ezzel Moszkva immár 2020 óta folyamatosan őrzi vezető pozícióját az amerikai piacon, írja a Life.ru.

nukleáris energia
Egy orosz atommeghajtású jégtörő, a Jakutia (Fotó: AFP/Olga Maltseva)

Nukleáris energia terén Oroszország a vezető

A második helyen Franciaország áll 18 százalékkal, majd Hollandia (15 százalék), az Egyesült Királyság (9 százalék) és Németország (7 százalék) következnek.

Az amerikai energiaügyi miniszter, Chris Rait korábban nyíltan elismerte: az Egyesült Államok jelenleg nem képes nélkülözni az orosz szállítmányokat, mivel saját urándúsító kapacitásai nem elegendők. Bár az amerikai kormány ígéretet tett arra, hogy a következő hetekben új projekteket indít a hazai termelés növelésére, addig is Oroszország megkerülhetetlen szereplő marad.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!