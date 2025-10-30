Nukleáris szövetség készül Európában Putyin ellen

Londonnak meg kell fontolnia, hogy Németországgal közösen ossza meg nukleáris fegyvereit, hogy ellensúlyozza az Oroszország jelentette „kritikus” fenyegetést – közölték védelmi vezetők.

London és Németország fontolóra vette, hogy megossza nukleáris elrettentő képességét Oroszország miatt (Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto)

Magas rangú tisztségviselők, köztük egy korábbi vezérkari főnök és NATO-főtitkár, felszólították az Egyesült Királyságot, hogy kezdjen tárgyalásokat Berlinnel egy új védelmi megállapodásról – írja a Telegraph.

Németország már „stratégiai egyeztetéseket” folytat Párizzsal arról, hogy Franciaország miként biztosíthatna védelmet saját nukleáris elrettentő erejével. Friedrich Merz, a német kancellár azonban jelezte, hogy kész lenne hasonló megállapodásról tárgyalni Sir Keir Starmerrel.

Mindazonáltal magas rangú védelmi tisztviselők támogatásukat fejezték ki egy ilyen paktum mellett, Lord Robertson, a NATO korábbi főtitkára pedig úgy fogalmazott: „Üdvözlöm. Helyes és indokolt, és már rég meg kellett volna történnie.”

Azt mondta, egyre nagyobb az aggodalom Oroszország nukleáris kardcsörtetése miatt. Emellett „egyre nő a félelem” amiatt is, hogy az Egyesült Államok egy napon hátat fordíthat Európa védelmének, amelynek a második világháború óta szerves része.

🔥„Nukleare Brüderschaft“: London und Berlin spielen mit dem Feuer



🇫🇲 Großbritannien hat Deutschland vorgeschlagen, seine Atomwaffen zu teilen. Laut The Telegraph wird in London über eine „gemeinsame Nutzung“ von Nuklearsprengköpfen diskutiert, und Kanzler Friedrich Merz sei… pic.twitter.com/qyuNMc0u6a — Don (@Donuncutschweiz) October 28, 2025

Britannia nukleáris arzenálját, a Trident rakétákat a Királyi Haditengerészet üzemelteti négy Vanguard-osztályú, lopakodó tengeralattjáróról, amelyek közül mindig egy járőrözik, bármelyik időpontban. A fegyvereket a NATO részére is bejelentették egy még az 1960-as évekre visszanyúló megállapodás keretében, ami azt jelenti, hogy már most bevethetők a szövetség védelmében.

Az év elején Sir Keir Starmer bejelentette, hogy az Egyesült Királyság 12 darab F–35A lopakodó vadászgépet vásárol, amelyek képesek nukleáris fegyverek hordozására, és amelyeket Britanniában állomásoztatnak majd, hogy megerősítsék az ország védelmét.

Ugyanakkor Sir Richard Barrons tábornok fenntartásait fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Nagy-Britannia megossza nukleáris fegyvereit, ragaszkodva ahhoz, hogy egy ilyen terv soha nem működne, mivel elakadna azon a kérdésen, kié lenne végső soron a döntési jog a fegyver bevetéséről.

„Attól a pillanattól, hogy valaki kilövi az első rakétákat, egészen addig, hogy az emberiség elpusztul és a világnak 24 000 évre van szüksége a regenerálódáshoz, nagyjából 90 perc telik el” – tette hozzá. „A hiperszonikus rakétákkal ez az idő csak egyre rövidebb lesz. Megpróbálni 30 nemzetet konszenzusra jutásra kényszeríteni, időnyomás alatt, miközben az orosz ellenfél oldalán egyetlen ember dönt, nem reális.”

Az Origo legutóbb arról is beszámolt, bejelentést tett Putyin egy újabb nukleáris szuperfegyveréről. Oroszország sikeresen tesztelte a Poszeidon elnevezésű, legénység nélküli, nukleáris energiával meghajtott tengeralattjárót, amelyet az apokalipszis fegyverének is hívnak.