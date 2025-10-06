A liberális világ önmegsemmisítése: így omlik össze a Nyugat

Donald Trump az Egyesült Államokban, az AfD Németországban, a Nemzeti Tömörülés Franciaországban – a lista szinte az összes úgynevezett nyugati demokráciából további példákkal folytatható. Mi az oka ennek a tendenciának? Ernst-Wolfgang Böckenförde német alkotmányjogász egy figyelemre méltó, az 1960-as években elhangzott mondása pontosan megfogalmazza a lényeget. Megállapította, hogy a liberális, szekularizált állam olyan feltételekből él, amelyeket maga nem tud garantálni – írja az NZZ-n megjelent véleménycikk.

Válságba sodródik a Nyugat Fotó: AFP

A Nyugat válságának legfőbb okai

Az első a tömeges migráció, amely a nyugati társadalmak viszonylagos homogenitását – a közös értékek és normák alapját – próbára teszi. Robert Putnam amerikai politológus kutatásai szerint

az etnikailag vegyes közösségekben jelentősen csökken a társadalmi bizalom, ami visszahúzódást, gyanakvást és a politikába vetett hit csökkenését eredményezi.

A második tényező a bürokrácia és az állami túlszabályozás. A demokratikus folyamatban egyes szabályok és törvények legitim célt szolgálnak, de összességükben egy olyan bürokratikus dzsungelt hoznak létre, amely gátolja a hatékony cselekvést és a sürgető problémák megoldását. Az állam kicsiben rámenős, nagyban viszont tehetetlennek tűnik, ami aláássa a polgárok bizalmát a jogállami intézményekben.

A harmadik tényező a posztmodern értékrombolás. Ez az intellektuális irányzat a nyugati társadalmak alapvető normáit, a hagyományos erkölcsöt, az államot és a tudományt kérdőjelezi meg, felborítva a közös értékrendet és az univerzális normákba vetett hitet. A differenciálás, a sokszínűség és a pluralitás elméleti felszabadulást ígér, de a gyakorlatban közös értékek és orientációs mércék felbomlásához vezet.

A mérsékelt, kompromisszumra törekvő viták háttérbe szorulnak, és egyre többen a politikai spektrum jobboldali végéhez fordulnak a problémák megoldásának reményében. Érdekesség, hogy bár a problémák gyakran baloldali politikai szellemiséggel azonosíthatók – nyitott határok, állami túlszabályozás, posztmodern értékhez való hozzáállás –, az elmúlt évtizedekben elsősorban a közép-pártok kormányoztak a nyugati országokban, így a válság kialakulásában részben ők is szerepet játszottak.