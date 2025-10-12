Hollywoodi sztár ment neki Obamának

Barack Obama volt amerikai elnök legújabb videójában Magyarországot bírálta, amikor hazánkat és Lengyelországot az „autoriter rendszerek” példájaként említette.

A volt elnök nem rejtette véka alá politikai üzenetét: saját alapítványa, az Obama Foundation három kelet-európai tagjával ült le beszélgetni. A résztvevők közül többen korábban Soros György civil hálózatához kapcsolódtak, így a beszélgetés középpontjában a magyar kormány bírálata és a liberális NGO-k támogatása állt.

Obama szerint „a demokráciát rendszeresen kell gyakorolni”, és „nem szabad átengedni az országot másoknak” – kijelentései nyíltan azt sugallják, hogy a jelenlegi magyar kormányt antidemokratikusnak tartja.

A videót az X-en (korábbi Twitter) tette közzé, ahol azt írta: „három kelet-európai vezetővel beszélgetett arról, hogyan lehet felvenni a harcot az autoriterizmus terjedésével” – vagyis gyakorlatilag arról, hogyan lehet politikai nyomást gyakorolni például a magyar kormányra.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán arról írt, hogy James Woods hollywoodi híresség is reagált a felvételre.

Ez a simlis görény a Trump-elnökség alatti igazságszolgáltatás politikai fegyverként való használatán sajnálkozik – ráadásul teljesen rezzenéstelen arccal. Bárki, aki a 2016-os amerikai elnökválasztás óta csak egy kicsit is figyelte a politikát, most élőben láthatja, hogyan hazudik pofátlanul ez a szélhámos a kamerába

– magyarázta a színész.

