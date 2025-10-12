Hírlevél

Rendkívüli

Moszkva megkezdte a NATO elleni támadás előkészítését

Barack Obama

Hollywoodi sztár ment neki Obamának

35 perce
Mint azt korábban megírtuk, Barack Obama volt amerikai elnök új videójában a magyar demokráciát bírálta. Az Obama Alapítvány három kelet-európai tagjával – köztük magyar résztvevőkkel – ült le beszélgetni, akik közül többen korábban Soros György civil hálózatához kapcsolódtak. A volt amerikai elnök húzását James Woods sem hagyta szó nélkül, mint mondta, Obama egy szélhámos, aki rezzenéstelen arccal hazudik.
Barack Obama volt amerikai elnök legújabb videójában Magyarországot bírálta, amikor hazánkat és Lengyelországot az „autoriter rendszerek” példájaként említette.

Obama
Barack Obama volt amerikai elnök Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A volt elnök nem rejtette véka alá politikai üzenetét: saját alapítványa, az Obama Foundation három kelet-európai tagjával ült le beszélgetni. A résztvevők közül többen korábban Soros György civil hálózatához kapcsolódtak, így a beszélgetés középpontjában a magyar kormány bírálata és a liberális NGO-k támogatása állt.

Obama szerint „a demokráciát rendszeresen kell gyakorolni”, és „nem szabad átengedni az országot másoknak” – kijelentései nyíltan azt sugallják, hogy a jelenlegi magyar kormányt antidemokratikusnak tartja. 

A videót az X-en (korábbi Twitter) tette közzé, ahol azt írta: „három kelet-európai vezetővel beszélgetett arról, hogyan lehet felvenni a harcot az autoriterizmus terjedésével” – vagyis gyakorlatilag arról, hogyan lehet politikai nyomást gyakorolni például a magyar kormányra.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán arról írt, hogy James Woods hollywoodi híresség is reagált a felvételre.

James Woods amerikai színész
Fotó: Fotó: Europress/AFP/Slaven Vlasic

Ez a simlis görény a Trump-elnökség alatti igazságszolgáltatás politikai fegyverként való használatán sajnálkozik – ráadásul teljesen rezzenéstelen arccal. Bárki, aki a 2016-os amerikai elnökválasztás óta csak egy kicsit is figyelte a politikát, most élőben láthatja, hogyan hazudik pofátlanul ez a szélhámos a kamerába

 – magyarázta a színész.

Borítókép: James Woods amerikai színész (Fotó: Europress/AFP/Slaven Vlasic)

