Obama Magyarországot támadja, Soros embereivel egyeztetett – videó

Barack Obama volt amerikai elnök új videójában a magyar demokráciát bírálja. Az Obama Alapítvány három kelet-európai tagjával – köztük magyar résztvevőkkel – ült le beszélgetni, akik közül többen korábban Soros György civil hálózatához kapcsolódtak.
Barack Obama volt amerikai elnök legújabb videójában Magyarországot bírálta, amikor hazánkat és Lengyelországot az „autoriter rendszerek” példájaként említette.

Obama
Barack Obama volt amerikai elnök Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A volt elnök most sem rejtette véka alá politikai üzenetét: saját alapítványa, az Obama Foundation három kelet-európai tagjával ült le beszélgetni. A résztvevők közül többen korábban Soros György civil hálózatához kapcsolódtak, így a beszélgetés középpontjában a magyar kormány bírálata és a liberális NGO-k támogatása állt.

Obama szerint „a demokráciát rendszeresen kell gyakorolni”, és „nem szabad átengedni az országot másoknak” – kijelentései nyíltan azt sugallják, hogy a jelenlegi magyar kormányt antidemokratikusnak tartja. 

A videót Obama az X-en (korábbi Twitter) tette közzé, ahol azt írta: „három kelet-európai vezetővel beszélgetett arról, hogyan lehet felvenni a harcot az autoriterizmus terjedésével” – vagyis gyakorlatilag arról, hogyan lehet politikai nyomást gyakorolni például a magyar kormányra.

