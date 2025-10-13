Hírlevél

Rendkívüli

Vége a háborúnak!

Donald Trump

Orbán Viktor: Megyünk tovább a béke útján!

„Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!” - írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
Donald Trump békecsúcs Orbán Viktor

A magyar miniszterelnök Facebook oldalán osztotta meg azt a videót, amelyben az Egyesült Államok elnöke elismerőleg méltatta a kormányfőt. 

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Donald Trump méltatta a magyar miniszterelnököt a Sarm es-Sejk-i békecsúcson. 

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy

- mondta az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktorról, nagyszerű embernek és vezetőnek nevezve őt.

 

