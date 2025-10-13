Orbán Viktor: Indul a Békecsúcs!

A magyar kormányfő a hétfő reggelt a gödöllői királyi kastélyban, a felújítási program bejelentésével kezdte, majd Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump meghívására a közel-keleti békecsúcsra utazott az egyiptomi Sarm-es-Sejkbe, az izraeli–palesztin békecsúcsra.

Orbán Viktor Donald Trump meghívására vesz részt az izraeli–palesztin békecsúcson

Fotó: HANDOUT / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN

Megérkeztünk Egyiptomba. Indul a Békecsúcs!

– írta a magyar miniszterelnök a bejegyzéshez.