Orbán Viktor: Indul a Békecsúcs!

Az amerikai elnök meghívta a magyar kormányfőt az egyiptomi békecsúcsra. Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be, hogy megérkeztek Sarm-es-Sejkbe.
Donald TrumpbékecsúcsEgyiptomSarm-es-Sejk

A magyar kormányfő a hétfő reggelt a gödöllői királyi kastélyban, a felújítási program bejelentésével kezdte, majd Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump meghívására a közel-keleti békecsúcsra utazott az egyiptomi Sarm-es-Sejkbe, az izraeli–palesztin békecsúcsra.

Orbán Viktor Donald Trump meghívására vesz részt az izraeli–palesztin békecsúcson
Orbán Viktor Donald Trump meghívására vesz részt az izraeli–palesztin békecsúcson
Fotó: HANDOUT / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN

Megérkeztünk Egyiptomba. Indul a Békecsúcs!

– írta a magyar miniszterelnök a bejegyzéshez.

 

