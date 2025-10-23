Orbán Viktor: Lesz békecsúcs Budapesten! - videó

„Furcsa helyzetben van az Unió, és felelősségteljesen kell erre gondolkodni. Szerintem az ukrán ügyben ma egyáltalán érdemi tárgyalást nem is kellene folytatni, tekintettel arra, hogy küszöbön van egy orosz-amerikai békecsúcs - hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor Brüsszelben Forrás: Facebook

Orbán Viktor hozzátette:

Két dolgot kéne tennünk. Az első, hogy most nem csinálunk semmit, nehogy azzal csökkentsük az orosz-amerikai megegyezés esélyét, és egy másik dolgot is, amit én régóta javaslok minden ülésen, ma is fogom, sosem fogadják meg, hogy az Európai Uniónak önállóan is tárgyalást kellene kezdeni Oroszországgal.

Orbán Viktor: Lesz békecsúcs Budapesten!

A miniszterelnök Bohár Dánielnek a budapesti békecsúcsról is beszélt.

A Békemenet meg a békecsúcs ugyanannak az éremnek két oldala

– hangsúlyozta Orbán Viktor, hozzátéve: azért lesz békecsúcs Magyarországon, mert van Békemenet, amely Európa legnagyobb békepárti mozgalma, és amely ezt a kormányt adja Magyarországnak.

Tehát ha vannak ilyen civil mozgalmak, akkor van békepárti kormány, ha van békepárti kormány, ami elég bátor és ügyes, akkor lesz békecsúcs Budapesten

– fejtette ki Orbán Viktor miniszterelnök.