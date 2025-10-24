Orbán Viktor erőteljes üzenetet küldött Brüsszelnek – videó

Hírlevél

Ez a háború már nem a miénk, de a mi életünket is meggyötri – emelte ki Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett legújabb videójában. Orbán Viktor világossá tette: Amíg a háború tart, nem lesz gazdasági fejlődés Európában.
Orbán Viktor a Facebook-videóban hangsúlyozta: A háború blokkolja az európai és a magyar gazdaság növekedését. 

A kormányfő felhívta a figyelmet: 

185 milliárd eurót öltek bele ebbe a reménytelen háborúba. És most újabb 10 milliárdokat akarnak kihúzni az európaiak, köztük a mi zsebeinkből. 

Orbán Viktor a videóban azt is elmondta, hogy az európai emberek pénze számolatlanul ömlik Ukrajnába, és amit cserébe kapunk: magas energiaár, háborús infláció, tönk szélén egyensúlyozó nemzetgazdaságok és lakat egykor világhírű európai gyárak kapuján. 

Amíg a háború tart, nem lesz gazdasági fejlődés Európában. Kész csoda, hogy mi képesek vagyunk egyszerre futtatni Európa legnagyobb otthonteremtési programját és Európa legnagyobb adócsökkentő forradalmát

– emelte ki.

