Orbán Viktor: Brüsszel azonnali uniós tagságot akar adni Ukrajnának, ezzel a háborút behoznák Európába

Rendkívüli

Orbán Viktor miniszterelnök a Békemenet és a brüsszeli csúcs után szólt követőihez. Ukrajna háborúban áll, ezért azt akarja, hogy mindenki más is háborúzzon, minden országot be akar húzni a háborúba. Mi viszont ki akarunk maradni – mondta Orbán Viktor a Harcosok Klubjában.
Orbán Viktor kiemelte: „Számunkra Magyarország az első. Nem Ukrajna”.

Orbán Viktor: Az ostoba háborúpárti brüsszeli politika eddig 2,5 millió forintot vett ki minden magyar család zsebéből
Orbán Viktor: Az ostoba háborúpárti brüsszeli politika eddig 2,5 millió forintot vett ki minden magyar család zsebéből

Brüsszel azonnali uniós tagságot akar adni Ukrajnának. Ezzel a háborút behoznák Európába, a pénzt meg nyakló nélkül kivinnék Ukrajnába. Ez Európa tönkretétele. Ránk ebben ne számítsanak

– hangsúlyozta.

A háború zsebkérdés is. Az ostoba, ukránbarát és háborúpárti brüsszeli politika eddig 2,5 millió forintot vett ki minden magyar család zsebéből. Az európaiak pénzére Európában van szükség

– mutatott rá.

Orbán Viktor nem engedi, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék

A miniszterelnök hozzátette: Nem engedjük, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék.

A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma. Azért itt lesz a Békecsúcs, mert itt van a Békemenet. Mi készen állunk.

Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 169 nap – zárta gondolatait.

 

