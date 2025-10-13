Orbán Viktor: Elhallgattak a fegyverek, a túszok kiszabadultak

A magyar miniszterelnök is Egyiptomba utazott, hogy részt vegyen a gázai konfliktust lezáró békeszerződés aláírásán. Orbán Viktor az aláírási ceremónia után közösségi oldalán üzent Európának.

Orbán Viktor és Donald Trump

Elhallgattak a fegyverek, a túszok kiszabadultak, és a régóta várt béke uralkodik a Közel-Keleten. Donald Trump elnöknek sikerült!

– írta bejegyzésében a miniszterelnök.

🕊️ The guns have fallen silent, the hostages are free, and long-awaited peace reigns in the Middle East. President @realDonaldTrump has made it happen!



Most Európán a sor. Trump elnök sikere bizonyítja, hogy soha nem szabad feladnunk a tárgyalásokat. Tárgyalások nélkül nincs béke. Ideje, hogy mi, európaiak kövessük Trump elnök példáját!

– emelte ki a miniszterelnök.

Trump méltatta Orbán Viktort

Az aláírási ceremónia után Donald Trump mindenkinek köszönetet mondott, aki hozzájárult ehhez a békéhez. Ennek okán az amerikai elnök Orbán Viktort is méltatta, akit rendkívüli vezetőnek nevezett, valamint biztosította töretlen támogatásáról.

Trump szerint sokan nem értenek egyet vele Orbán Viktor megítélése kapcsán, azonban végső soron csak az ő véleménye számít, ő pedig nagyra tartja a magyar miniszterelnököt.