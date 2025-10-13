Hírlevél

Rendkívüli

Vége a háborúnak!

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Elhallgattak a fegyverek, a túszok kiszabadultak

A magyar miniszterelnök is részt vett az Egyiptomban rendezett, gázai konfliktus lezáró békekonferencián. Orbán Viktor az aláírási ceremónia után közösségi oldalán üzent Európának.
Orbán ViktorTrumpEurópa

A magyar miniszterelnök is Egyiptomba utazott, hogy részt vegyen a gázai konfliktust lezáró békeszerződés aláírásán. Orbán Viktor az aláírási ceremónia után közösségi oldalán üzent Európának.

Sarm es-Sejk, 2025. október 13. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) kezet fog a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor és Donald Trump
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Elhallgattak a fegyverek, a túszok kiszabadultak, és a régóta várt béke uralkodik a Közel-Keleten. Donald Trump elnöknek sikerült!

 – írta bejegyzésében a miniszterelnök.  

Most Európán a sor. Trump elnök sikere bizonyítja, hogy soha nem szabad feladnunk a tárgyalásokat. Tárgyalások nélkül nincs béke. Ideje, hogy mi, európaiak kövessük Trump elnök példáját!

– emelte ki a miniszterelnök. 

Trump méltatta Orbán Viktort 

Az aláírási ceremónia után Donald Trump mindenkinek köszönetet mondott, aki hozzájárult ehhez a békéhez. Ennek okán az amerikai elnök Orbán Viktort is méltatta, akit rendkívüli vezetőnek nevezett, valamint biztosította töretlen támogatásáról. 

Trump szerint sokan nem értenek egyet vele Orbán Viktor megítélése kapcsán, azonban végső soron csak az ő véleménye számít, ő pedig nagyra tartja a magyar miniszterelnököt. 

 

