Orbán Viktor: Elhallgattak a fegyverek, a túszok kiszabadultak

A magyar miniszterelnök is Egyiptomba utazott, hogy részt vegyen a gázai konfliktust lezáró békeszerződés aláírásán. Orbán Viktor az aláírási ceremónia után közösségi oldalán üzent Európának.
Elhallgattak a fegyverek, a túszok kiszabadultak, és a régóta várt béke uralkodik a Közel-Keleten. Donald Trump elnöknek sikerült!
– írta bejegyzésében a miniszterelnök.
Most Európán a sor. Trump elnök sikere bizonyítja, hogy soha nem szabad feladnunk a tárgyalásokat. Tárgyalások nélkül nincs béke. Ideje, hogy mi, európaiak kövessük Trump elnök példáját!
– emelte ki a miniszterelnök.
Trump méltatta Orbán Viktort
Az aláírási ceremónia után Donald Trump mindenkinek köszönetet mondott, aki hozzájárult ehhez a békéhez. Ennek okán az amerikai elnök Orbán Viktort is méltatta, akit rendkívüli vezetőnek nevezett, valamint biztosította töretlen támogatásáról.
Trump szerint sokan nem értenek egyet vele Orbán Viktor megítélése kapcsán, azonban végső soron csak az ő véleménye számít, ő pedig nagyra tartja a magyar miniszterelnököt.