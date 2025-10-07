Hírlevél

Magyarország

Orbán Viktor: Az EU háborús úton jár, mi együtt állunk ki a tartós béke mellett – videó

A magyar miniszterelnök Azerbajdzsánban vesz részt a Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozóján. Orbán Viktor kétoldalú megbeszélést is folytat Ilham Alijev azeri elnökkel. A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország és a Türk Államok közösen állnak ki a párbeszéd és a tartós béke mellett, miközben az Európai Unió háborús úton jár.
Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, Orbán Viktor október 6-7-én részt vesz a Türk Államok Szervezetének tizenkettedik csúcstalálkozóján, Azerbajdzsánban. A látogatás során Magyarország miniszterelnöke kétoldalú tárgyalást folytat Ilham Alijevvel, az Azerbajdzsáni Köztársaság elnökével is.

Orbán Viktor a Türk Államok Szervezetének tizenkettedik csúcstalálkozóján
 Orbán Viktor a Türk Államok Szervezetének tizenkettedik csúcstalálkozóján
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor Azerbajdzsánból üzent

A Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján Magyarország és a Türk Államok megerősítették elkötelezettségüket a béke mellett. Míg az EU háborút folytat az ukrán fronton, mi együtt állunk ki a párbeszéd és a tartós béke mellett 

– írta a magyar miniszterelnök X közösségi oldalán.

 

