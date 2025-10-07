Orbán Viktor: Az EU háborús úton jár, mi együtt állunk ki a tartós béke mellett – videó

Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, Orbán Viktor október 6-7-én részt vesz a Türk Államok Szervezetének tizenkettedik csúcstalálkozóján, Azerbajdzsánban. A látogatás során Magyarország miniszterelnöke kétoldalú tárgyalást folytat Ilham Alijevvel, az Azerbajdzsáni Köztársaság elnökével is.
A Türk Államok Szervezete 12. csúcstalálkozóján Magyarország és a Türk Államok megerősítették elkötelezettségüket a béke mellett. Míg az EU háborút folytat az ukrán fronton, mi együtt állunk ki a párbeszéd és a tartós béke mellett
– írta a magyar miniszterelnök X közösségi oldalán.