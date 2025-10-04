Hírlevél

Rendkívüli

Súlyos vádak: Zelenszkij halála ítélte a katonáit

Babis

Orbán Viktor gratulált Andrej Babisnak

A miniszterelnök közösségi oldalán üzent, miután Andrej Babis minden jel szerint megnyerte a cseh parlamenti választást. Orbán Viktor közösségi oldalán úgy fogalmazott: Győzött az igazság! Gratulálok Andrej!
BabisPatrióták EurópáértOrbán Viktor

Közösségi oldalán reagált a magyar miniszterelnök arra, hogy minden jel szerint megnyerte az ANO (Elégedetlen Polgárok Akciója) a cseh parlamenti választást. 

Babis pártja nyert a választáson
Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Andrej Babis meggyőző fölénnyel győzött a cseh parlamenti választásokon. Nagy lépés Csehországnak, jó hír Európának - írta Facebook oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor  Andrej Babissal közösen alapította a Patrióták Európáért nevű képviselőcsoportot és pártcsaládot, így egészen biztos, hogy a pártcsoport hangja erősebb lesz Brüsszelbe, valamint a V4-ek együttműködése is új lendületet kaphat. 

Borítókép: Orbán Viktor és Andrej Babis (Forrás: Facebook)

