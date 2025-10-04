Orbán Viktor gratulált Andrej Babisnak

Közösségi oldalán reagált a magyar miniszterelnök arra, hogy minden jel szerint megnyerte az ANO (Elégedetlen Polgárok Akciója) a cseh parlamenti választást.

Babis pártja nyert a választáson

Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Andrej Babis meggyőző fölénnyel győzött a cseh parlamenti választásokon. Nagy lépés Csehországnak, jó hír Európának - írta Facebook oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor Andrej Babissal közösen alapította a Patrióták Európáért nevű képviselőcsoportot és pártcsaládot, így egészen biztos, hogy a pártcsoport hangja erősebb lesz Brüsszelbe, valamint a V4-ek együttműködése is új lendületet kaphat.

Borítókép: Orbán Viktor és Andrej Babis (Forrás: Facebook)