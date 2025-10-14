„Különösen nagy megtiszteltetés, hogy Orbán Viktor részt vehetett a békecsúcson”

Hétfőn Egyiptomban gyűltek össze a világ vezetői, hogy aláírják a gázai konfliktust lezáró békeszerződést. Donald Trump beszédében hangsúlyozta, hogy „a világ ma egy új napra ébredt”. Az Egyesült Államok elnöke az eseményen Orbán Viktort is elismerően méltatta: a magyar miniszterelnököt nagyszerű vezetőnek nevezte, és biztosította támogatásáról. Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág kutatóintézeti igazgatója kiemelte, hogy a békekötés rendkívül fontos nemzetközi geopolitikai fejlemény és eredmény volt, így különösen nagy megtiszteltetés, hogy Magyarország miniszterelnöke részt vehetett az eseményen, főként azért, mert az Európai Unióból csak néhány tagállam vezetőjét hívták meg.
A közel-keleti béketárgyalások egy ezeréves konfliktust segítettek nyugvópontra
Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág kutatóintézeti igazgatója szerint érdemes onnan indítani, hogy a közel-keleti béketárgyalások sikeresek voltak és a békekötés egy ezeréves konfliktust segített nyugvópontra, ami egy óriási eredmény.
Egyszersmind tanulságos az európaiak számára, hogyha egy ilyen mély konfliktust kezelni lehet és nyugvópontra lehet segíteni, akkor az Ukrajnában zajló háborúban is békét lehet kötni, ha megvan hozzá a kellő akarat.
A szakértő szerint a közel-keleti helyzet stabilizációja jó hír a gazdaság egésze és a geopolitikai kockázatok szempontjából is, ugyanis
egy lényegi bizonytalansági tényezővel kevesebb van a nagy geopolitikai sakktáblán, ráadásul szerinte egy olyan tényezőről van szó, ami potenciálisan nagyon markáns hatást gyakorolhat a globális gazdasági folyamatok egészére.
A szakértő kiemelte, hogy az elmúlt években sok szó esett arról, hogy a Hormuzi-szoros lezárásának milyen nagy hatása lenne a világ nyersolaj-kereskedelmére, vagy a Báb el-Mandeb tengerszoroson zajló áruszállításra, illetve annak az időről időre történő megzavarásának milyen nagy hatása van a biztosítási költségekre, illetve úgy általánosságban a termékek árára.
Hogyha a térségben a helyzet nyugvópontra kerül — márpedig most úgy tűnik, hogy nyugvópontra került —, az nagyon jót tehet a világ kereskedelmének is.
Hortay Olivér rámutatott: sokatmondó, hogy míg év elején egy hordó Brent típusú nyersolajért 80 dollárt (27 ezer forintot) kellett fizetni, mostanra már 60 dollár (20 ezer forint) közelébe csökkentek az árak.
Fontos nemzetközi eredmény volt a békekötés
A szakértő szerint általánosságban az mondható el, hogy nagyon fontos nemzetközi geopolitikai fejlemény, eredmény és esemény volt a békekötés.
Ennek fényében pedig különösen nagy megtiszteltetés, hogy Magyarország miniszterelnöke is részt vehetett ezen az eseményen, különösen azért, mert az Európai Unióból csak néhány tagállam vezetőjét hívták meg.
A szakértő kitért arra is, hogy Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt.
A szakértő emlékeztetett:
Donald Trump amerikai elnök – a világ első számú szuperhatalmának a vezetője – külön kiemelte Orbán Viktor jelentőségét és azt, hogy milyen jó, hogy ott van, s az is beszédes, hogy kik azok, akiket nem hívtak meg erre az eseményre.
Hortay Olivér hozzátette: Például Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök asszonya nem kapott meghívást, noha Izrael korábban az Európai Unió egyik legszorosabb szövetségese volt.
A meghívás elmaradásából világosan látható az is, hogy az Európai Bizottság elnök asszonyának a jelentősége csökkent, egyre inkább elszigetelődik.
Erre mutatott már rá az is, hogy korábban a Vlagyimir Putyin és Donald Trump utáni találkozót követően Trump Zelenszkijjel tárgyalt elsőként és Von der Leyent arra sem hívták meg
– zárta gondolatait Hortay Olivér.
Másfél millióan nézték meg eddig, ahogy Trump Orbán Viktort dicséri
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit „nagyszerű embernek” és „fantasztikus vezetőnek” nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy bár sokan nem értenek vele egyet, ő teljes mértékben támogatja Orbán Viktort.
A világ vezetői irigykedve hallgatták, ahogy Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktort méltatta egyiptomi beszédében:
Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk
– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.
Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!
– írta a magyar miniszterelnök a videóhoz.