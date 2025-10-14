„Különösen nagy megtiszteltetés, hogy Orbán Viktor részt vehetett a békecsúcson”

Hétfőn Egyiptomban gyűltek össze a világ vezetői, hogy aláírják a gázai konfliktust lezáró békeszerződést. Donald Trump beszédében hangsúlyozta, hogy „a világ ma egy új napra ébredt”. Az Egyesült Államok elnöke az eseményen Orbán Viktort is elismerően méltatta: a magyar miniszterelnököt nagyszerű vezetőnek nevezte, és biztosította támogatásáról. Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág kutatóintézeti igazgatója kiemelte, hogy a békekötés rendkívül fontos nemzetközi geopolitikai fejlemény és eredmény volt, így különösen nagy megtiszteltetés, hogy Magyarország miniszterelnöke részt vehetett az eseményen, főként azért, mert az Európai Unióból csak néhány tagállam vezetőjét hívták meg.

Hortay Olivér az egyiptomi békecsúcsról: Különösen nagy megtiszteltetés, hogy Orbán Viktor részt vehetett az eseményen Fotó: AFP

A közel-keleti béketárgyalások egy ezeréves konfliktust segítettek nyugvópontra

Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág kutatóintézeti igazgatója szerint érdemes onnan indítani, hogy a közel-keleti béketárgyalások sikeresek voltak és a békekötés egy ezeréves konfliktust segített nyugvópontra, ami egy óriási eredmény.

Egyszersmind tanulságos az európaiak számára, hogyha egy ilyen mély konfliktust kezelni lehet és nyugvópontra lehet segíteni, akkor az Ukrajnában zajló háborúban is békét lehet kötni, ha megvan hozzá a kellő akarat.

A szakértő szerint a közel-keleti helyzet stabilizációja jó hír a gazdaság egésze és a geopolitikai kockázatok szempontjából is, ugyanis

egy lényegi bizonytalansági tényezővel kevesebb van a nagy geopolitikai sakktáblán, ráadásul szerinte egy olyan tényezőről van szó, ami potenciálisan nagyon markáns hatást gyakorolhat a globális gazdasági folyamatok egészére.

A szakértő kiemelte, hogy az elmúlt években sok szó esett arról, hogy a Hormuzi-szoros lezárásának milyen nagy hatása lenne a világ nyersolaj-kereskedelmére, vagy a Báb el-Mandeb tengerszoroson zajló áruszállításra, illetve annak az időről időre történő megzavarásának milyen nagy hatása van a biztosítási költségekre, illetve úgy általánosságban a termékek árára.