Orbán Viktor: Magyarország álláspontja a nép, a magyar nemzet álláspontja

„Nehéz megérkezni Brüsszelbe egy Békemenet után, mert az adrenalin is fönt van, a vérnyomás is, meg egyáltalán nem olyan egyszerű dolog ilyen hatalmas, talán soha nem látott méretű tömeg előtt beszélni. '56 érzelmileg is megindítja az embert, szóval az ember egy kicsit más állapotba kerül, de mire beérek a tárgyalóterembe, addigra minden rendben lesz, adrenalin, pulzus, vérnyomás” – mondta a Bohár Dánielnek adott gyorsinterjú kezdetén Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook

Ha politikailag nézzük a dolgot, akkor könnyű dolgom van most. Ugye az uniós csúcsnál mi két célt akarunk elérni. Az ukránokat ne engedjük be, a pénzünket meg ne engedjük ki. Most Magyarország az egyetlen ország, amely ezt nyilvánosan, vitára kész módon és harcosan, tehát konfliktust vállalva képviseli. Ezért mi vagyunk hatalmas nyomás alatt

- fogalmazott a miniszterelnök, hangsúlyozva:

Mások is vannak, akik ezt gondolják. Talán ha szavazásra kerül a sor, majd elő is bújnak, de egyelőre csak mi vagyunk kint a gáton. És ezért óriási nyomás nehezedik minden alkalommal rám, illetve Magyarországra a csúcson az ukrán és az ahhoz kapcsolódó pénzügyek kérdésében.

Orbán Viktor kiemelte:

Amikor én megérkezek egy Békemenet után, itt nincs miről beszélni. Nem arról van szó, hogy én mit gondolok, még csak nem is arról, hogy mit gondol a magyar kormány. Nem a világ végén van, Brüsszel, kapnak híreket, mindenki láthatja, Magyarországnak van egy álláspontja, ez a nép, a magyar nemzet álláspontja. Nem fogunk róla elmozdulni, különösen nem érdemes vehemensen mellbe támadni a magyar miniszterelnököt, ilyenkor mindig könnyebb dolgom van.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy távollétében Robert Fico képviselte a magyar álláspontot.

Ez úgy történik, hogy az ukrán és a kapcsolódó pénzügyek kérdésében én írásban leírtam a magyar álláspontot a tanácsnak, és odaadtam Fico elnök úrnak, és azt kértem, hogy ha szóban szükséges, akkor ezt szóban is erősítse meg. Azt a hírt kaptam, hogy ő ezt meg is tette által sarat és képviselte a magyar álláspontot.

A miniszterelnök elmondta:

Lehet, hogy ezzel kezdtek, de nem jutottak a végére. Most más témák vannak. Mire megérkezem, másról lesz szó, de a végén kénytelenek lesznek visszatérni Ukrajnára, mert saját maguk között sem tudtak megegyezni, tehát azért marad nekem is valami ebből a melóból.

Orbán Viktor: Lesz budapesti békecsúcs

A Békemenet meg a békecsúcs ugyanannak az éremnek két oldala. Azért lesz a békecsúcs Magyarországon, mert van békemenet, amely Európa legnagyobb békepárti mozgalma, és amely egyébként ezt a kormányt adja Magyarországnak. Tehát a magyar kormányt pártalapon persze a Fidesz adja oda a tömeg erejét, a tömeg támogatottságát, azt inkább a Békemenet meg a hasonló nagy civil mozgalmak adják

– hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve:

Tehát ha vannak ilyen civil mozgalmak, akkor van békepárti kormány, ha van békepárti kormány, ami elég bátor és ügyes, akkor van békecsúcs Budapesten, lesz békecsúcs Budapesten.

A háborúpárti Brüsszel Ukrajna támogatását erőlteti

A miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcstalálkozó témáiról is beszélt és elmondta, milyen döntéseket akar keresztülvinni a háborúpárti Brüsszel.

Közelebb akarják hozni az európai uniós tagságát Ukrajnának, ezt megállítottuk. A másik, hogy rendelkezni akarnak még több pénzügyi támogatásról, egyelőre ezt is megállítottuk, és rendelkezni akarnak a befagyasztott orosz állami valutatartalék sorsáról, ami egy bonyolult és nehéz kérdés, de amelynek a Buster által javasolt lényegében elkonfiskálását és Ukrajna való átadását, azt mi nem támogatjuk

- mondta Orbán Viktor, hangsúlyozva:

Több gond is van. Az első, hogy miután az oroszok - nem mindegy, kiről van szó, a saját falut, a tartalékukat elhelyezték európai bankokba. Egy Euroclear nevű cégnél egy nagyobb összeget és mondjuk százegynéhány milliárdot és 25 milliárdot más magánbankoknál, erről mind szerződések vannak és garanciák.

A miniszterelnök hozzátette:

Európában az egy jó üzletág, hogy a világ más országai euróban, tehát uniós valutában tartalékolják a pénzük egy részét, és Európában helyezik el. De ha csak egyetlenegy országét is egyszer elvesszük, ennek a biznisznek vége van.

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

Többet senki nem fog megbízni semmilyen európai pénzügyi intézetben, ha a tartalék elhelyezéséről van szó.

Orbán Viktor hozzátette:

A második probléma, hogy ebből majd perek lesznek, mert semmilyen nemzetközi jogalapja nincs annak, hogy más pénzéről rendelkezzünk. Három, ráadásul az USA orosz tárgyalásoknak is része a befagyasztott orosz vagyon kérdése. Ha mi most valamit csinálunk és rosszul tesszük, akkor rontjuk az orosz-amerikai béketárgyalások esélyét és négy, hogy az oroszok ellenintézkedéseket fognak hozni.

A miniszterelnök Oroszország álláspontját kérte a kérdés kapcsán.

Nekem volt a múlt héten egy levélváltásom Oroszország elnökével, amiben írásban hivatalosan megkértem az álláspontját, ha ilyen döntés van Brüsszelben, lesznek-e orosz ellenintézkedések. Például lefoglalják-e a nyugat-európai országok vállalatainak vagyonát. Nagyon komoly magyar nagy cégeknek komoly vagyonai vannak Oroszországban

– mondta Orbán Vikor, hangsúlyozva:

A válaszban azt írta az oroszok elnöke, hogy igen, lesznek ellenlépések. Arra a kérdésemre, hogy tesznek-e különbséget európai uniós országok között, hogy támogatták vagy nem az orosz vagyon elkobzását, azt mondták, hogy természetesen tesznek különbséget. Innentől kezdve Magyarországnak az az elemi gazdaság érdeke, hogy ezt ne támogassa, és ne kerüljünk orosz ellenintézkedések hatálya alá, ez a legnagyobb magyar cégeket rendítheti meg.

A miniszterelnök konkrét javaslattal érkezett Brüsszelbe.