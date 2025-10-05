Orbán Viktor: Megmondtam, de ti nem hittétek

A felvételen Orbán Viktor a CPAC Hungary 2025 eseményén vesz részt, ahol elmondja: „Tavaly itt álltam, és azt mondtam Donald Trump fogja megnyerni az amerikai választásokat. Megnyerte.”

Orbán Viktor

(Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Hozzáteszi:

Elnökválasztás Lengyelországban. Éljen Nawrocki! Jön majd Andrej Babis Csehország volt és leendő miniszterelnöke. Köszönjük és várunk vissza!

Majd a magyar kormányfő így zárja:

Jövőre Magyarországon lesznek választások. Van-e több kérdés?

