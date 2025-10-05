Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Megmondtam, de ti nem hittétek

15 perce
Olvasási idő: 2 perc
Orbán Viktor új bejegyzést tett közzé TikTok-oldalán. A miniszterelnök videójában felidézte, megmondta, Donald Trump fogja megnyerni az amerikai választásokat, és meg is nyerte.
Orbán ViktorválasztásTik-Tok

A felvételen Orbán Viktor a CPAC Hungary 2025 eseményén vesz részt, ahol elmondja: Tavaly itt álltam, és azt mondtam Donald Trump fogja megnyerni az amerikai választásokat. Megnyerte.

Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor
(Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Hozzáteszi:

Elnökválasztás Lengyelországban. Éljen Nawrocki! Jön majd Andrej Babis Csehország volt és leendő miniszterelnöke. Köszönjük és várunk vissza!

Majd a magyar kormányfő így zárja:

Jövőre Magyarországon lesznek választások. Van-e több kérdés?

@viktor_a_tiktokon Megmondtam, de ti nem hittétek 😎 #orbanviktor #miniszterelnok #AndrejBabiš #ano #DonaldTrump ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Hosszú kampány után végül a várakozásoknak megfelelően az ANO párt került ki győztesen a cseh parlamenti választásokon. Andrej Babis pártja megoldást kínált, az emberek pedig a változás mellett döntöttek. Erről ebben a cikkünkben olvashat bővebben! 

 

