„Ő egy nagyszerű ember!” – Trump a világ előtt méltatta Orbán Viktort

Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban tartott beszédében nyíltan méltatta Orbán Viktort, „nagyszerű embernek” és „fantasztikus vezetőnek” nevezve őt. Trump azt mondta, hogy bár sokan nem értenek vele egyet, ő teljes mértékben támogatja Orbán Viktort.

Donald Trump amerikai elnök nyíltan méltatta Orbán Viktort (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

– fogalmazott Trump. Az egyiptomi rendezvényre az Európai Unió tagállamai közül Magyarország mellett mindössze Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

– mondta az Egyesült Államok elnöke, hozzátéve, hogy a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik jelentős szerepet vállaltak a béke előmozdításában.

Kiszelly Zoltán: „Ez nemcsak erősítés, hanem visszaigazolás”

Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint Trump szavai jelentős külpolitikai üzenetet hordoznak.

A nemzetközi elfogadottságot és a kormányzóképesség nemzetközi részét mutatja ez a kiállás. Magyar Pétert például csak Brüsszelben fogadják, Orbán Viktort viszont a világ minden fontos fővárosában

– hangsúlyozta.

A szakértő emlékeztetett: már a tavalyi békemisszió is megmutatta, hogy Orbán Viktort Pekingben, Ankarában és más kulcsfontosságú helyszíneken is azonnal fogadták, különösen, ha a béke kérdése került terítékre.

Ez a mostani Trump-támogatás nem egyszerűen erősítés, hanem visszaigazolás arra, hogy Magyarország politikáját a világ vezető hatalma is elismeri

– tette hozzá.

Most már nézetazonosság van – új korszak a magyar–amerikai kapcsolatokban

Kiszelly szerint az Egyesült Államokkal való kapcsolatban fordulópont látható.

„Eddig a Biden-adminisztrációval konfliktusos volt a viszony, most viszont a Trump-kormányzat alatt az együttműködés kerül a középpontba” – mondta.