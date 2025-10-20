Orbán Viktor miniszterelnök Alice Weidellel tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Parlamentben fogadta Alice Weidelt, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Az Orbán Viktor miniszterelnökkel való találkozó után Alice Weidel a XXI. Század Intézet rendezvényén tart előadást (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Alice Weidel a találkozót követően a XXI. Század Intézet rendezvényén tart előadást – írja az MTI.

A miniszterelnök a közösségi médiában is beszámolt a találkozóról.

🇭🇺🤝🇩🇪 Always a pleasure to see @Alice_Weidel! Today, we had a good discussion at the Hungarian Parliament in Budapest. pic.twitter.com/jPG6mz8YOR — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 20, 2025

Mindig öröm találkozni Alice Weidellel! Ma jó beszélgetést folytattunk Budapesten a magyar Parlamentben

– írta Orbán Viktor.