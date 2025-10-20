Hírlevél

Moszkva válaszolt Kallas botrányos kijelentésére

Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök Alice Weidellel tárgyalt

Budapestre érkezett Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke. Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben fogadta a német politikust.
Orbán ViktorparlamentAlice Weidel

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Parlamentben fogadta Alice Weidelt, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Az Orbán Viktor miniszterelnökkel való találkozó után Alice Weidel a XXI. Század Intézet rendezvényén tart előadást
(Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Alice Weidel a találkozót követően a XXI. Század Intézet rendezvényén tart előadást – írja az MTI.

A miniszterelnök a közösségi médiában is beszámolt a találkozóról. 

Mindig öröm találkozni Alice Weidellel! Ma jó beszélgetést folytattunk Budapesten a magyar Parlamentben

– írta Orbán Viktor.

 

