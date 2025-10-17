Orbán Viktor Putyinnal egyeztetett telefonon, íme a részletek

Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel. Az előkészületek gőzerővel zajlanak. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a rádiós interjúban azt mondta, hogy Európán kívül sok hely van, ahol meg lehet tartani egy ilyen tárgyalást, de Európában Budapesten kívül nincs más ilyen hely. Hangsúlyozta, hogy a kontinensen Magyarország az egyetlen békepárti ország, amely az elmúlt három évben nyíltan, hangosan és cselekvő módon a béke pártján állt.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin Fotó: AFP

– fogalmazott Orbán Viktor.

