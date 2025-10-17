Orbán Viktor Putyinnal egyeztetett telefonon, íme a részletek

Orbán Viktor reggel a Kossuth rádióban mondta el, hogy tegnap este beszélt Donald Trump amerikai elnökkel telefonon. Ma délelőtt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is egyeztetett. Mutatjuk a részleteket!
Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel. Az előkészületek gőzerővel zajlanak. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a rádiós interjúban azt mondta, hogy Európán kívül sok hely van, ahol meg lehet tartani egy ilyen tárgyalást, de Európában Budapesten kívül nincs más ilyen hely. Hangsúlyozta, hogy a kontinensen Magyarország az egyetlen békepárti ország, amely az elmúlt három évben nyíltan, hangosan és cselekvő módon a béke pártján állt.
Íme a részletek Orbán Viktor és Putyin egyeztetéséről
Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel. Az előkészületek gőzerővel zajlanak
– fogalmazott Orbán Viktor.
