Szombaton Svédországot megrázta egy 13 éves fiú által elkövetett erőszakos cselekmény: hat embert lőtt meg, de hála a szerencsének, senki sem halt meg. A gyerek, aki a büntetőjogi felelősség alsó korhatárához közelít, hatrendbeli emberölési kísérlet miatt kerülhet majd a vádlottak padjára.

Svéd tragédia: Orbán Viktor szavai ismét éles fényt vetnek a valóságra Fotó: AFP

A történet kapcsán sokak emlékezhetnek Orbán Viktor szavaira, amikor a napokban a svéd kormányfő kifogásolta, hogy Magyarország beszámolt arról, hogy bizonyos bűnszervezetek svéd gyerekeket is bevonnak élet elleni bűncselekményekbe, miközben a rendszer nem szankcionálja ezeket az eseteket.

A mostani esemény ismét megerősíti: nem egy elszigetelt esetről van szó

Svédországban a vita egyébként nem új: nem véletlen, hogy bizonyos bűncselekményeknél 13 évre csökkentették a büntetőjogi felelősségre vonás alsó korhatárát. De a kérdés túlmutat a jogi szabályozáson. A politikai állásfoglalások, legyenek azok a migrációról vagy a szervezett bűnözésről, közvetlen hatással vannak az emberek biztonságérzetére. A mostani eset ismét emlékeztet arra, hogy érdemes nemet mondani az erőszakra és az azt támogató politikai irányokra.