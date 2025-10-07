Svéd tragédia: Orbán Viktor szavai ismét éles fényt vetnek a valóságra

Szombaton Svédországot megrázta egy 13 éves fiú által elkövetett erőszakos cselekmény: hat embert lőtt meg, de hála a szerencsének, senki sem halt meg. A gyerek, aki a büntetőjogi felelősség alsó korhatárához közelít, hatrendbeli emberölési kísérlet miatt kerülhet majd a vádlottak padjára.
A történet kapcsán sokak emlékezhetnek Orbán Viktor szavaira, amikor a napokban a svéd kormányfő kifogásolta, hogy Magyarország beszámolt arról, hogy bizonyos bűnszervezetek svéd gyerekeket is bevonnak élet elleni bűncselekményekbe, miközben a rendszer nem szankcionálja ezeket az eseteket.
Svédországban a vita egyébként nem új: nem véletlen, hogy bizonyos bűncselekményeknél 13 évre csökkentették a büntetőjogi felelősségre vonás alsó korhatárát. De a kérdés túlmutat a jogi szabályozáson. A politikai állásfoglalások, legyenek azok a migrációról vagy a szervezett bűnözésről, közvetlen hatással vannak az emberek biztonságérzetére. A mostani eset ismét emlékeztet arra, hogy érdemes nemet mondani az erőszakra és az azt támogató politikai irányokra.
A miniszterelnök arról beszélt, hogy Svédországban letartóztattak több kiskorú lányt emberölés miatt. Így fogalmazott:
A svéd kormány a jogállamiságról tart nekünk előadást. Eközben a Die Welt cikke szerint a bűnözői hálózatok svéd gyerekeket használnak gyilkosként, tudván, hogy a rendszer nem fogja őket elítélni. A (svéd) családok félelemben élnek. Szívszorító, a svéd nép jobbat érdemel!
– írta Orbán Viktor miniszterelnök az X-en.
A miniszterelnök emlékeztetett, a svéd kormány számtalan esetben és fórumon fellépett Magyarország ellen.