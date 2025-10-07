Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Orbán Viktor

Svéd tragédia: Orbán Viktor szavai ismét éles fényt vetnek a valóságra

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Svédországban egy mindössze 13 éves fiú hat embert próbált megölni – szerencsére senki sem vesztette életét. Az eset ismét felveti a kérdést: meddig terjed a büntetőjogi felelősség korhatára, és ki áll a gyerekek által elkövetett erőszakos bűncselekmények mögött? Orbán Viktor szavait a svéd kormányfő korábban elutasította, de az újabb tragikus eset ismét rámutat: a magyar miniszterelnöknek igaza volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorbírálatSvédországvitasvéd kormányfő

Szombaton Svédországot megrázta egy 13 éves fiú által elkövetett erőszakos cselekmény: hat embert lőtt meg, de hála a szerencsének, senki sem halt meg. A gyerek, aki a büntetőjogi felelősség alsó korhatárához közelít, hatrendbeli emberölési kísérlet miatt kerülhet majd a vádlottak padjára.

Svéd tragédia: Orbán Viktor szavai ismét éles fényt vetnek a valóságra
Svéd tragédia: Orbán Viktor szavai ismét éles fényt vetnek a valóságra Fotó: AFP

A történet kapcsán sokak emlékezhetnek Orbán Viktor szavaira, amikor a napokban a svéd kormányfő kifogásolta, hogy Magyarország beszámolt arról, hogy bizonyos bűnszervezetek svéd gyerekeket is bevonnak élet elleni bűncselekményekbe, miközben a rendszer nem szankcionálja ezeket az eseteket. 

A mostani esemény ismét megerősíti: nem egy elszigetelt esetről van szó

Svédországban a vita egyébként nem új: nem véletlen, hogy bizonyos bűncselekményeknél 13 évre csökkentették a büntetőjogi felelősségre vonás alsó korhatárát. De a kérdés túlmutat a jogi szabályozáson. A politikai állásfoglalások, legyenek azok a migrációról vagy a szervezett bűnözésről, közvetlen hatással vannak az emberek biztonságérzetére. A mostani eset ismét emlékeztet arra, hogy érdemes nemet mondani az erőszakra és az azt támogató politikai irányokra.

Brutális lövöldözés: hat sérült, egyikük életveszélyben
„Sok sikert a bevándorlókkal” – üzente Menczer a svéd kormánynak
Orbán Viktor: Ha Svédország és Finnország tisztességes hozzáállást vár, ők is legyenek tisztességesek

Orbán Viktor dörgedelmes választ adott a svéd kormányfő támadására

A miniszterelnök arról beszélt, hogy Svédországban letartóztattak több kiskorú lányt emberölés miatt. Így fogalmazott:

A svéd kormány a jogállamiságról tart nekünk előadást. Eközben a Die Welt cikke szerint a bűnözői hálózatok svéd gyerekeket használnak gyilkosként, tudván, hogy a rendszer nem fogja őket elítélni. A (svéd) családok félelemben élnek. Szívszorító, a svéd nép jobbat érdemel!

– írta Orbán Viktor miniszterelnök az X-en.

A miniszterelnök emlékeztetett, a svéd kormány számtalan esetben és fórumon fellépett Magyarország ellen.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!