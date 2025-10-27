Orbán Viktor a szankciókról is tárgyal majd Washingtonban Trumppal

A magyar miniszterelnök a tavalyi békemisszió folytatásaként a Vatikánba látogatott, ahol fogadta őt XIV. Leó pápa. A találkozóról való távozásakor Orbán Viktor az olasz sajtó kérdéseire is válaszolt, amely során hangsúlyozta, hogy véleménye szerint hibázott Donald Trump a szankciók bevezetésével, azonban erről majd egyeztet vele a jövő héten esedékes kétoldalú találkozó során Washingtonban – írja a Repubblica.

Orbán szerint a szankciókról is beszélni fog Trumppal

Fotó: ISABELLA BONOTTO / ANADOLU

A magyar miniszterelnök elmondta, reményei szerint sikerül a szankciók okozta helyzetre megoldást találni. Ennek kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy igyekszik majd rávenni az amerikai elnököt ezek visszavonására.

Hamarosan Washingtonban leszek, hogy erről személyesen is egyeztessünk Trump elnökkel. A célunk, hogy fenntartható rendszert építsünk a magyar gazdaság számára. Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Ezek nélkül az energiaárak az egekbe szöknének, és ellátási hiány is kialakulhatna

– fogalmazott a miniszterelnök, és hozzátette, Magyarország szempontjából hibázott Trump elnök a szankciók bevezetésével.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a probléma egyik forrása éppen az, hogy az Európai Unió „kiszervezte a konfliktus megoldását”, így a kontinensnek nincs szava a háború lezárásának kérdésében.

A miniszterelnök elmondta, épp ezért a Georgia Meloni olasz miniszterelnökkel folytatott tárgyalás fókuszában egyértelműen a versenyképesség kérdése áll majd. „A gazdaság a fő fókusz. A fő probléma az európai gazdaság versenyképességének elvesztése” – nyomatékosította a miniszterelnök.

Mint ismeretes, az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump nemrég szankciókat vezetett be a két legnagyobb orosz olajipari vállalat, a Rosznyeft és a LukOil ellen. Ezen szankciók értelmében a vállalatok november 21-ig kaptak időt, hogy minden kapcsolatot megszakítsanak azokkal a cégekkel, amelyekben ötven százaléknál nagyobb az orosz tulajdonrész.

Ez azonban a németek számára is problémát jelent, mivel az országban a Rosznyeftnek találhatóak leányvállalatai, amik ugyan német irányítás alatt vannak, azonban továbbra is orosz tulajdonban végzik tevékenységüket. Berlin pedig a hírek szerint már meg is kezdte a lobbit Washingtonban az érintett cégek mentesítése érdekében.