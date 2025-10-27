Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor személyesen egyeztet majd Trumppal

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
A miniszterelnök politikai igazgatója is megerősítette az utazást tényét. Orbán Viktor jövő hét végén utazik Washingtonba, ahol Donald Trump amerikai elnökkel egyeztet majd.
Orbán ViktorDonald TrumpOrbán Balázs

A miniszterelnök politikai igazgatója is megerősítette a hírt friss bejegyzésében. Orbán Viktor miniszterelnök jövő héten személyesen egyeztet majd Donald Trump amerikai elnökkel. 

Orbán Viktor személyesen találkozik Donald Trumppal
Fotó: ZOLTAN FISCHER / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN

Orbán Balázs bejegyzésében mellékelte a miniszterelnök olasz sajtónak adott válaszát a szankciók kapcsán. 

A célunk, hogy fenntartható rendszert építsünk a magyar gazdaság számára, Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Ezek nélkül az energiaárak az egekbe szöknének, és ellátási hiány is kialakulhatna.

– idézte a miniszterelnököt a politikai igazgatója. 

Orbán Viktor a jelenlegi tervek alapján a jövő hét végén utazik majd Washingtonba, ahol személyesen is tárgyal majd Donald Truppal. 

 

