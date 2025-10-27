Orbán Viktor személyesen egyeztet majd Trumppal

A miniszterelnök politikai igazgatója is megerősítette a hírt friss bejegyzésében. Orbán Viktor miniszterelnök jövő héten személyesen egyeztet majd Donald Trump amerikai elnökkel.
Orbán Balázs bejegyzésében mellékelte a miniszterelnök olasz sajtónak adott válaszát a szankciók kapcsán.
A célunk, hogy fenntartható rendszert építsünk a magyar gazdaság számára, Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Ezek nélkül az energiaárak az egekbe szöknének, és ellátási hiány is kialakulhatna.
– idézte a miniszterelnököt a politikai igazgatója.
Orbán Viktor a jelenlegi tervek alapján a jövő hét végén utazik majd Washingtonba, ahol személyesen is tárgyal majd Donald Truppal.