Rendkívüli

Ennél félelmetesebb dolgot még sosem mutatott Putyin! Már most retteg a Nyugat

Antonio Tajani

Antonio Tajani: Orbán Viktor azt bizonyítja, hogy az európaiság nem jelenti a nemzeti identitás eltörlését

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Európainak lenni nem jelenti azt, hogy el kell törölni a nemzeti identitást, és ezt nem lehet valakivel szemben politikai eszközként felhasználni – hangoztatta Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter, aki Orbán Viktor római látogatását kommentálta hétfőn.
Antonio TajaniOrbán ViktorbékemisszióMagyarország

Tajani úgy vélte, a nemzeti identitás teszi Európát erőssé. Hozzátette: a nemzeti identitás védelmét nem lehet eszközként kihasználni arra, hogy „másokat bűnösnek kiáltsunk ki. Gyakran mások támadása puszta eszköznek számít” – hangoztatta az olasz politikus. A miniszterelnök-helyettes a Merni a békét elnevezésű, az olasz fővárosban zajló nemzetközi vallásközi találkozón újságírói kérdésre kommentálta Orbán Viktor római látogatását, és a miniszterelnök Giorgia Melonival való találkozóját.

Orbán Viktor azt bizonyítja, hogy az európaiság nem jelenti a nemzeti identitás eltörlését
Fotó: ARIS OIKONOMOU / Hans Lucas

Tajani, aki egyben a Hajrá, Olaszország (FI) jobbközép kormánypárt vezetője, hangsúlyozta, hogy az esetleges politikai nézeteltérések ellenére Orbán Viktor az Európai Unióhoz tartozó Magyarország miniszterelnöke, és Magyarország baráti ország Olaszország számára. Korábban írtunk róla, hogy Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a magyar miniszterelnököt.

 

