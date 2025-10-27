Antonio Tajani: Orbán Viktor azt bizonyítja, hogy az európaiság nem jelenti a nemzeti identitás eltörlését

Tajani úgy vélte, a nemzeti identitás teszi Európát erőssé. Hozzátette: a nemzeti identitás védelmét nem lehet eszközként kihasználni arra, hogy „másokat bűnösnek kiáltsunk ki. Gyakran mások támadása puszta eszköznek számít” – hangoztatta az olasz politikus. A miniszterelnök-helyettes a Merni a békét elnevezésű, az olasz fővárosban zajló nemzetközi vallásközi találkozón újságírói kérdésre kommentálta Orbán Viktor római látogatását, és a miniszterelnök Giorgia Melonival való találkozóját.

Orbán Viktor azt bizonyítja, hogy az európaiság nem jelenti a nemzeti identitás eltörlését

Fotó: ARIS OIKONOMOU / Hans Lucas

Tajani, aki egyben a Hajrá, Olaszország (FI) jobbközép kormánypárt vezetője, hangsúlyozta, hogy az esetleges politikai nézeteltérések ellenére Orbán Viktor az Európai Unióhoz tartozó Magyarország miniszterelnöke, és Magyarország baráti ország Olaszország számára. Korábban írtunk róla, hogy Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a magyar miniszterelnököt.