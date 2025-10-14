Orbán Viktor: Trump elnök megcsinálta! – videó

Hétfőn Egyiptomban, az amerikai elnök irányításával találkoztak a világ vezetői, hogy aláírják az izraeli–palesztin háborút lezáró békemegállapodást. Donald Trump beszédében azt mondta, „a világ ma új korszakba lépett”. Az eseményen az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktorról is elismerően szólt, nagyszerű vezetőként jellemezve őt és támogatását kifejezve felé.

Orbán Viktor: Trump elnök megcsinálta – béke van

Fotó: MENAHEM KAHANA / AFP

„Számos ország képviselői is mögöttünk ülnek, és a legtöbbjüket ismeritek” – mondta Donald Trump. „Ők tényleg a legnagyobb hatalommal rendelkező országok a világon, a világ leggazdagabb országai és még sosem volt ilyen összejövetel, mint a mai.”

Ez egy csodálatos nap a világ számára, nem is beszélve a Közel-Keletről

– hangzott el. A magyar miniszterelnök a megosztott videóhoz a következőt írta: „Békecsúcs a Közel-Keleten. Trump elnök megcsinálta!” Korábban arról is írtunk, hogy Donald Trump ezt mondta Orbán Viktorról.

Orbán Viktor új videót osztott meg: