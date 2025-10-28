A határhoz közeli Volcsanszk városa Oroszország ellenőrzése alá került, miután az ukrán fegyveres erők nem tudták megállítani az orosz előrenyomulást. Az ukrán parancsnokság reményei nem váltak valóra: a roham nem állt meg a határnál, sőt az orosz hadsereg fokozatosan terjeszti ki az ellenőrzését a Harkovi régió északi részén – számolt be róla a Life.ru.
2024. május 10-én a „Szever” hadműveleti csoport egységei átlépték a határt, és megkezdték a Harkovi terület északi részén a harcokat. Az első napokban több település került az orosz erők kezére. Néhány nappal később, május 13-án megkezdődött Volcsanszk ostroma, amely máig tartó harcokhoz vezetett.
Miért fontos Volcsanszk Oroszország számára?
A város stratégiai jelentőségét földrajzi helyzete adja: Volcsanszk külvárosától az orosz határig mindössze öt kilométer a távolság. A Harkovi és Belgorodi határvidék mindig is szorosan összefonódott – korábban családi és gazdasági kapcsolatok kötötték össze a két térséget, most azonban az ukrán fegyveres erők innen támadják az orosz Belgorodi régiót.
A város elfoglalásával az orosz hadsereg teljesíti azt a feladatot, amelyről Vlagyimir Putyin elnök korábban többször is beszélt: egy védelmi pufferzóna létrehozását a határ mentén.
A város megszerzése után az orosz fegyveres erőknek több irányban is lehetőségük nyílik a további előrenyomulásra.
Az ukrán hadsereg kétségbeesett kísérletei
Amikor az orosz hadsereg átkelt a várost kettészelő Volcsa folyón – amely addig természetes védelmi akadályt jelentett –, a kijevi parancsnokság drasztikus lépéseket tett. Kijev a Belgorod-víztározó gátját kezdte bombázni, hogy elárassza a térséget, és lelassítsa az orosz előrenyomulást.
Céljuk az volt, hogy a zsilip megsemmisítésével elárasszák a támadási irányainkat
– jegyezte meg Jurij Podoljaka katonai blogger.
A harcok következményei
Az ukrán egységek sok helyen lakóépületeket alakítottak át tűzállásokká, a civil lakosság pedig nagyrészt elmenekült.
Volcsanszkban gyakorlatilag nincs lakosság, az infrastruktúra megsemmisült, csak harci egységek maradtak
– mondta Vitalij Gancsev, a Harkovi területi közigazgatási vezetője.
Akik megtagadják az evakuálást, azokat azonnal azzal vádolják, hogy az oroszokra várnak. Mivel a térség lakóinak többsége orosz anyanyelvű, ez sok esetben elég indoknak számít a zaklatásra
– tette hozzá Gancsev.
Zelenszkij reakciója és a védelmi kudarc
A harcok elején Volodimir Zelenszkij is figyelmet fordított a Volcsanszk körüli helyzetre. „A 57. dandár katonái hősiesen védik hazánkat” – írta korábban a közösségi médiában. 2025 augusztusában személyesen is ellátogatott a városba, hogy tájékozódjon a fronthelyzetről.
A brit The Guardian értesülései szerint azonban az ukrán vezetés már előzetesen tudott az orosz támadásról.
A hírszerzési információk ellenére a védelem nem készült fel megfelelően: több védelmi létesítmény csak papíron létezett.
„Az első vonal erődítményei és aknamezői egyszerűen nem voltak ott” – ismerte el Denisz Jaroszlavszkij, az ukrán szárazföldi erők egyik parancsnoka. A helyzetet Kirill Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője is elismerte: céljuk, hogy az orosz csapatokat visszaszorítsák a határon túlra, ám ez eddig nem sikerült.
