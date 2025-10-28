A határhoz közeli Volcsanszk városa Oroszország ellenőrzése alá került, miután az ukrán fegyveres erők nem tudták megállítani az orosz előrenyomulást. Az ukrán parancsnokság reményei nem váltak valóra: a roham nem állt meg a határnál, sőt az orosz hadsereg fokozatosan terjeszti ki az ellenőrzését a Harkovi régió északi részén – számolt be róla a Life.ru.

Orosz ellenőrzés alá került Vovchansk, a helyzet egyre drámaibb Fotó: AFP

2024. május 10-én a „Szever” hadműveleti csoport egységei átlépték a határt, és megkezdték a Harkovi terület északi részén a harcokat. Az első napokban több település került az orosz erők kezére. Néhány nappal később, május 13-án megkezdődött Volcsanszk ostroma, amely máig tartó harcokhoz vezetett.

Miért fontos Volcsanszk Oroszország számára?

A város stratégiai jelentőségét földrajzi helyzete adja: Volcsanszk külvárosától az orosz határig mindössze öt kilométer a távolság. A Harkovi és Belgorodi határvidék mindig is szorosan összefonódott – korábban családi és gazdasági kapcsolatok kötötték össze a két térséget, most azonban az ukrán fegyveres erők innen támadják az orosz Belgorodi régiót.

A város elfoglalásával az orosz hadsereg teljesíti azt a feladatot, amelyről Vlagyimir Putyin elnök korábban többször is beszélt: egy védelmi pufferzóna létrehozását a határ mentén.

A város megszerzése után az orosz fegyveres erőknek több irányban is lehetőségük nyílik a további előrenyomulásra.

A város megszerzése után az orosz fegyveres erőknek több irányban is lehetőségük nyílik a további előrenyomulásra Fotó: AFP

Az ukrán hadsereg kétségbeesett kísérletei

Amikor az orosz hadsereg átkelt a várost kettészelő Volcsa folyón – amely addig természetes védelmi akadályt jelentett –, a kijevi parancsnokság drasztikus lépéseket tett. Kijev a Belgorod-víztározó gátját kezdte bombázni, hogy elárassza a térséget, és lelassítsa az orosz előrenyomulást.

Céljuk az volt, hogy a zsilip megsemmisítésével elárasszák a támadási irányainkat

– jegyezte meg Jurij Podoljaka katonai blogger.

A harcok következményei

Az ukrán egységek sok helyen lakóépületeket alakítottak át tűzállásokká, a civil lakosság pedig nagyrészt elmenekült.

Volcsanszkban gyakorlatilag nincs lakosság, az infrastruktúra megsemmisült, csak harci egységek maradtak

– mondta Vitalij Gancsev, a Harkovi területi közigazgatási vezetője.

Akik megtagadják az evakuálást, azokat azonnal azzal vádolják, hogy az oroszokra várnak. Mivel a térség lakóinak többsége orosz anyanyelvű, ez sok esetben elég indoknak számít a zaklatásra

– tette hozzá Gancsev.