Rendkívüli

Erre senki sem számított! Hatalmas bejelentést tett a Lukoil

orosz-ukrán háború

Előretörtek az oroszok, a helyzet egyre drámaibb – videó

A határ menti Volcsanszk városa az orosz hadsereg ellenőrzése alá került, miután az ukrán erők nem tudták feltartóztatni a támadást. Az orosz egységek folytatják előrenyomulásukat a Harkovi régió északi részén, miközben a város felszabadítása stratégiai jelentőségű lépésnek számít a határ menti pufferzóna kialakításában.
orosz-ukrán háborúorosz előrenyomulásHarkovhadműveletukrajnai háborúUkrajna

A határhoz közeli Volcsanszk városa Oroszország ellenőrzése alá került, miután az ukrán fegyveres erők nem tudták megállítani az orosz előrenyomulást. Az ukrán parancsnokság reményei nem váltak valóra: a roham nem állt meg a határnál, sőt az orosz hadsereg fokozatosan terjeszti ki az ellenőrzését a Harkovi régió északi részén – számolt be róla a Life.ru.

Orosz ellenőrzés alá került Vovchansk, a helyzet egyre drámaibb
Orosz ellenőrzés alá került Vovchansk, a helyzet egyre drámaibb Fotó: AFP

2024. május 10-én a „Szever” hadműveleti csoport egységei átlépték a határt, és megkezdték a Harkovi terület északi részén a harcokat. Az első napokban több település került az orosz erők kezére. Néhány nappal később, május 13-án megkezdődött Volcsanszk ostroma, amely máig tartó harcokhoz vezetett.

Miért fontos Volcsanszk Oroszország számára?

A város stratégiai jelentőségét földrajzi helyzete adja: Volcsanszk külvárosától az orosz határig mindössze öt kilométer a távolság. A Harkovi és Belgorodi határvidék mindig is szorosan összefonódott – korábban családi és gazdasági kapcsolatok kötötték össze a két térséget, most azonban az ukrán fegyveres erők innen támadják az orosz Belgorodi régiót.

A város elfoglalásával az orosz hadsereg teljesíti azt a feladatot, amelyről Vlagyimir Putyin elnök korábban többször is beszélt: egy védelmi pufferzóna létrehozását a határ mentén.

A város megszerzése után az orosz fegyveres erőknek több irányban is lehetőségük nyílik a további előrenyomulásra.

A soldier from the 13th Khartiia Brigade of Ukraine's National Guard holds a Fort-600 40 mm stand-alone grenade launcher during a shooting drill in Kharkiv region, Ukraine, on October 13, 2025. (Photo by Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/NurPhoto) NO USE RUSSIA. NO USE BELARUS. (Photo by Viacheslav Madiievskyi / NurPhoto via AFP)
A város megszerzése után az orosz fegyveres erőknek több irányban is lehetőségük nyílik a további előrenyomulásra Fotó: AFP

Az ukrán hadsereg kétségbeesett kísérletei

Amikor az orosz hadsereg átkelt a várost kettészelő Volcsa folyón – amely addig természetes védelmi akadályt jelentett –, a kijevi parancsnokság drasztikus lépéseket tett. Kijev a Belgorod-víztározó gátját kezdte bombázni, hogy elárassza a térséget, és lelassítsa az orosz előrenyomulást.

Céljuk az volt, hogy a zsilip megsemmisítésével elárasszák a támadási irányainkat

– jegyezte meg Jurij Podoljaka katonai blogger. 

A harcok következményei

Az ukrán egységek sok helyen lakóépületeket alakítottak át tűzállásokká, a civil lakosság pedig nagyrészt elmenekült.

Volcsanszkban gyakorlatilag nincs lakosság, az infrastruktúra megsemmisült, csak harci egységek maradtak

– mondta Vitalij Gancsev, a Harkovi területi közigazgatási vezetője.

Akik megtagadják az evakuálást, azokat azonnal azzal vádolják, hogy az oroszokra várnak. Mivel a térség lakóinak többsége orosz anyanyelvű, ez sok esetben elég indoknak számít a zaklatásra

– tette hozzá Gancsev.

Zelenszkij reakciója és a védelmi kudarc

A harcok elején Volodimir Zelenszkij is figyelmet fordított a Volcsanszk körüli helyzetre. „A 57. dandár katonái hősiesen védik hazánkat” – írta korábban a közösségi médiában. 2025 augusztusában személyesen is ellátogatott a városba, hogy tájékozódjon a fronthelyzetről.

A brit The Guardian értesülései szerint azonban az ukrán vezetés már előzetesen tudott az orosz támadásról. 

A hírszerzési információk ellenére a védelem nem készült fel megfelelően: több védelmi létesítmény csak papíron létezett.

„Az első vonal erődítményei és aknamezői egyszerűen nem voltak ott” – ismerte el Denisz Jaroszlavszkij, az ukrán szárazföldi erők egyik parancsnoka. A helyzetet Kirill Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője is elismerte: céljuk, hogy az orosz csapatokat visszaszorítsák a határon túlra, ám ez eddig nem sikerült.

