Az orosz hadsereg erői csapásokat mértek a Dnyipropetrovszki területen található földalatti üzemekre, ahol az ukrán hadsereg részére lőszert és rakétákat gyártottak – írja a RIA Novosztyi Szergej Lebegyevre hivatkozva.

Földalatti rakétagyárakat lőtt ki az orosz hadsereg - illusztráció

Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

Pavlohradon és a Pavlohradi járásban a gyártási területek megsemmisítése történt, beleértve azokat a földalatti üzemeket is, ahol rakétákat gyártottak

– mondta.

Az orosz hadsereg egy dróngyárra is lecsapott

Ezen kívül az orosz katonák csapást mértek az ukrán fegyveres erők egyik harkivi repülőgép-javító üzemére, ahol repülőgép-típusú drónokat szereltek össze. Az ukrán médiumok egy nappal korábban több robbanásról számoltak be a térségben.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Sebastian Kurz volt osztrák kancellár szerint Budapest lehet az ukrajnai béke kulcsa!