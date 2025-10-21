Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor reagált a százhalombattai tűzesetre

Ukrajna

Földalatti rakétagyárakat lőtt ki az orosz hadsereg

A jelentések szerint megsemmisültek azok az ukrán földalatti üzemek, ahol rakétákat és drónokat gyártottak. Az orosz hadsereg csapásokat mért a Dnyipropetrovszki és Harkivi területeken található ukrán katonai létesítményekre, válaszul az ukrán fegyveres erők polgári célpontokat ért támadásaira.
Az orosz hadsereg erői csapásokat mértek a Dnyipropetrovszki területen található földalatti üzemekre, ahol az ukrán hadsereg részére lőszert és rakétákat gyártottak – írja a RIA Novosztyi Szergej Lebegyevre hivatkozva.

Földalatti rakétagyárakat lőtt ki az orosz hadsereg - illusztráció
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

Pavlohradon és a Pavlohradi járásban a gyártási területek megsemmisítése történt, beleértve azokat a földalatti üzemeket is, ahol rakétákat gyártottak

 – mondta. 

Az orosz hadsereg egy dróngyárra is lecsapott

Ezen kívül az orosz katonák csapást mértek az ukrán fegyveres erők egyik harkivi repülőgép-javító üzemére, ahol repülőgép-típusú drónokat szereltek össze. Az ukrán médiumok egy nappal korábban több robbanásról számoltak be a térségben.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Sebastian Kurz volt osztrák kancellár szerint Budapest lehet az ukrajnai béke kulcsa!

 

Orosz-ukrán háború
