Orosz pénzből vesznek halálos fegyvereket Ukrajnának

A légvédelmi rendszer célja a német gyártó közleménye szerint, hogy „gyors és költséghatékony védelmet” biztosítson Ukrajnának az egyre gyakoribb orosz dróntámadásokkal szemben. A vállalat szerint az elmúlt napokban több mint 450 drónt indítottak Ukrajna területe ellen, ami ismét rámutatott a légvédelem hiányosságaira, írta a The Kyiv Independent.

Skyranger 35 Leopard 1 vázon (Fotó: hartpunkt)

A Skyranger 35 rendszer páncélozott lánctalpas járművekre – például Leopard 1-es harckocsikra – szerelhető, és 4 kilométeres hatótávolsággal képes célokat megsemmisíteni. A konstrukció a mobilitás és a tűzerő kombinációjára épül, és kompatibilis az Oerlikon Revolver Gun Mk 3 légvédelmi löveggel.

A szerződés értéke a vállalat tájékoztatása szerint „több százmillió euróra” tehető, de a pontos összeget és a szállítandó egységek számát nem hozták nyilvánosságra. A gyártás és az integráció a Rheinmetall Italia római központjában zajlik.

Hálásak vagyunk Ukrajna bizalmáért, és köszönjük az uniós ország támogatását, amely újra megerősíti, hogy közösen segítjük Ukrajna védelmét

– mondta Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója.

Armin Papperger, a Rheinmetall AG vezérigazgatója (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/David Hammersen)

Ez már a második bejelentett Skyranger-szállítás rövid időn belül. Papperger korábban, szeptember 8-án közölte, hogy a vállalat már megkezdte a mobil drónelhárító rendszerek szállítását, szintén több százmillió eurós szerződés alapján.

A mostani bejelentés az orosz légitámadások felerősödésével egy időben érkezett: a legutóbbi nagyszabású támadás során egy gyerek életét vesztette, legalább 24 ember megsérült, és Kijev több kerülete áram és víz nélkül maradt. Az orosz hadsereg továbbra is az ukrán energiahálózatot és infrastrukturális célpontokat támadja, hogy a téli időszak előtt gyengítse az ország ellenálló képességét.

Légvédelmi rendszer a drónok ellen

Szakértők szerint Ukrajnának komoly problémát jelent, hogy a drónok elleni védekezés aránytalanul drága: egy iráni gyártmányú Shahed drón akár tízezerszer olcsóbb lehet, mint az a rakéta, amellyel megsemmisítik.

A NASAMS és Patriot rendszerek ugyan hatékonyak, de egyetlen rakéta ára 600 ezer és 1 millió dollár között mozog.

A Rheinmetall az utóbbi hónapokban Európa egyik legfontosabb fegyverszállítójává vált, Ukrajnának többek között harckocsikat, tüzérségi lövedékeket, aknavetőket és felderítő drónokat is biztosít.