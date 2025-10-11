Hírlevél

légvédelmi rendszer

Orosz pénzből vesznek halálos fegyvereket Ukrajnának

22 perce
Olvasási idő: 6 perc
A német Rheinmetall hadiipari vállalat újabb Skyranger 35 légvédelmi rendszereket szállít Ukrajnának, közölte a cég. A megrendelés egy uniós tagállam finanszírozásával valósul meg, amely a befagyasztott orosz vagyonokból származó bevételeket használja fel a vásárlás fedezetére.
légvédelmi rendszerRheinmetalluniósszállításUkrajna

A légvédelmi rendszer célja a német gyártó közleménye szerint, hogy „gyors és költséghatékony védelmet” biztosítson Ukrajnának az egyre gyakoribb orosz dróntámadásokkal szemben. A vállalat szerint az elmúlt napokban több mint 450 drónt indítottak Ukrajna területe ellen, ami ismét rámutatott a légvédelem hiányosságaira, írta a The Kyiv Independent.

Légvédelmi rendszer
Skyranger 35 Leopard 1 vázon (Fotó: hartpunkt)

A Skyranger 35 rendszer páncélozott lánctalpas járművekre – például Leopard 1-es harckocsikra – szerelhető, és 4 kilométeres hatótávolsággal képes célokat megsemmisíteni. A konstrukció a mobilitás és a tűzerő kombinációjára épül, és kompatibilis az Oerlikon Revolver Gun Mk 3 légvédelmi löveggel.

A szerződés értéke a vállalat tájékoztatása szerint „több százmillió euróra” tehető, de a pontos összeget és a szállítandó egységek számát nem hozták nyilvánosságra. A gyártás és az integráció a Rheinmetall Italia római központjában zajlik.

Hálásak vagyunk Ukrajna bizalmáért, és köszönjük az uniós ország támogatását, amely újra megerősíti, hogy közösen segítjük Ukrajna védelmét 

– mondta Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója.

25 September 2025, Hamburg: Armin Papperger, CEO of Rheinmetall AG, stands in the Chamber of Commerce. Rheinmetall AG has signed a letter of intent with a Latvian defense company. Photo: David Hammersen/dpa (Photo by David Hammersen / dpa Picture-Alliance via AFP)
Armin Papperger, a Rheinmetall AG vezérigazgatója (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/David Hammersen)

Ez már a második bejelentett Skyranger-szállítás rövid időn belül. Papperger korábban, szeptember 8-án közölte, hogy a vállalat már megkezdte a mobil drónelhárító rendszerek szállítását, szintén több százmillió eurós szerződés alapján.

A mostani bejelentés az orosz légitámadások felerősödésével egy időben érkezett: a legutóbbi nagyszabású támadás során egy gyerek életét vesztette, legalább 24 ember megsérült, és Kijev több kerülete áram és víz nélkül maradt. Az orosz hadsereg továbbra is az ukrán energiahálózatot és infrastrukturális célpontokat támadja, hogy a téli időszak előtt gyengítse az ország ellenálló képességét.

Légvédelmi rendszer a drónok ellen

Szakértők szerint Ukrajnának komoly problémát jelent, hogy a drónok elleni védekezés aránytalanul drága: egy iráni gyártmányú Shahed drón akár tízezerszer olcsóbb lehet, mint az a rakéta, amellyel megsemmisítik. 

A NASAMS és Patriot rendszerek ugyan hatékonyak, de egyetlen rakéta ára 600 ezer és 1 millió dollár között mozog.

A Rheinmetall az utóbbi hónapokban Európa egyik legfontosabb fegyverszállítójává vált, Ukrajnának többek között harckocsikat, tüzérségi lövedékeket, aknavetőket és felderítő drónokat is biztosít.

A most megrendelt Skyranger-rendszerek a várakozások szerint jelentősen erősítik majd Ukrajna védelmi képességét, miközben a béketárgyalások továbbra is elakadtak, és mindkét fél a tél beállta előtt igyekszik előnyhöz jutni a fronton.

