Minden elsötétült! Pokoli orosz támadás érte Ukrajnát – videó

Az Energiaügyi Minisztérium jelentése szerint Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajt végre Ukrajna energiainfrastruktúrája ellen. Ukrajna legtöbb régiójában vészhelyzeti áramszünetet rendeltek el. „Amint lehetségessé válik, a mentők, a javítócsapatok és az energiaszolgáltatók megkezdik az orosz támadás következményeinek elhárítását, az áramszolgáltatás helyreállítását és a károk felmérését” – áll a jelentésben.

Nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadás érte Ukrajna energiaszektorát (Fotó: ED JONES / AFP)

Reggel az oroszok megtámadták Zaporizsiját; csapás ért egy kollégiumot.

Zaporizsijában az áldozatok száma 11-re nőtt, köztük hat gyermek.

Ivan Fedorov, a zaporizsjai megyei katonai közigazgatás vezetője szerint több emelet is megsemmisült. Később azt is közölte, hogy négy ember megsérült a regionális központ elleni közös ellenséges csapás következtében. Kettőt közülük kórházba szállítottak — egy 45 éves nőt és egy 20 éves férfit. További két nőt a helyszínen láttak el – írja az Unian.

Ivano-Frankivszk polgármestere, Ivan Marcinkiv arról számolt be, hogy

az energetikai infrastruktúra támadás alatt áll, és áramkimaradások is előfordulhatnak.

A kijevi régióban, Boriszpilben egy ellenséges csapásban megsérült egy 36 éves nő, jelentette a kijevi regionális közigazgatás. A nőt égési sérülésekkel szállították a helyi kórházba. Ezenkívül az Ukrzaliznytsia arról számolt be, hogy egy ellenséges tüzérségi támadás miatt áramszünet volt a Mikolajivi régióban, ami több vonat késését okozta.

Orosz támadások

Bohdan Dolintse katonai szakértő megjegyezte, hogy Oroszország az elmúlt évben kevesebb cirkálórakétát használt azok alacsony hatékonysága miatt.

Dolintse hangsúlyozta, hogy ezzel egyidejűleg növekszik a ballisztikus fegyverek használata, sőt az Oroszországi Föderációban vállalatok is átirányulnak ezek gyártására. Szerinte ennek az az oka, hogy a ballisztikus rakétákat Patriot légvédelmi rendszerekkel lehet le lőni, amelyekből Ukrajnában korlátozott a mennyiség.

Az Origo korábban arról is beszámolt, orosz csapatok a brit kiképzésű ukrán különleges erőket ámadták ta Poltavai régióban.