Áram nélkül maradt a csernobili atomerőmű az orosz támadás után – videó

A helyi hatóságok közlése szerint október 1-jén orosz dróntámadás ért egy alállomást Szlavuticsban, ami áramkimaradásokat okozott a városban és a szomszédos Csernyihivi terület egyes részein.

A francia külügyminiszter, Jean-Noël Barrot a csernobili atomerőmű Új Védőburkolatánál tett látogatást az orosz-ukrán háború idején Fotó: PHILEMON HENRY French Foreign Minister Press Service / AFP

Az Energiaügyi Minisztérium szintén „vészhelyzetről” számolt be a csernobili erőmű több létesítményében.

A feszültségingadozások miatt az új biztonságos zárószerkezet – a csernobili atomerőmű megsemmisült 4. reaktorát elszigetelő és a radioaktív anyagok környezetbe jutását megakadályozó kulcsfontosságú szerkezet – áram nélkül maradt

– áll a közleményben.

Volodimir Zelenszkij elnök később azt nyilatkozta, hogy az orosz csapásokat követően több mint három órán át fennállt az áramszünet a csernobili atomerőműben.

Az oroszok nem lehettek tudatában annak, hogy egy szlavuticsi létesítmények elleni csapásnak ilyen következményei lesznek Csernobilra nézve. És ez egy szándékos csapás volt, amelyben – az előzetes becslések szerint – több mint 20 drónt vetettek be

– mondta.

Februárban egy orosz Shahed típusú drón csapást mért a csernobili atomerőmű megsemmisült 4. reaktora feletti új biztonságos tárolóra. A radioaktív anyag tárolására épített szerkezet megrongálódott, bár komoly sugárzásszivárgás nem történt.

A hír akkor érkezett, amikor a 2022 márciusa óta orosz megszállás alatt álló Zaporizzsjai Atomerőművet, Európa legnagyobb atomerőművét , rekordidőre, több mint 100 órára lekapcsolták az ukrán villamosenergia-hálózatról – írja a The Kyiv Independent.

Zelenszkij szeptember 30-án „kritikusnak” nevezte a zaporizzsjai erőmű helyzetét. Jelenleg dízelgenerátorok látják el árammal az erőművet, de az egyik már meghibásodott – mondta akkor.