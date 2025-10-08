Hírlevél

Rendkívüli

Meghalt Mezey György

Oroszország

Újabb mindent elsöprő orosz támadás tarolt Ukrajnában

Orosz csapatok támadást hajtottak végre az ukrán fegyveres erők egyik kiképzőtábora ellen a Csernyihivi régióban – közölte Szergej Lebegyev, a mikolaivi földalatti mozgalom koordinátora a RIA Novosztyival.
Oroszországtámadásorosz-ukrán háborúCsernyihiv

A Csernyihivi területen helyi idő szerint 22:20-kor robbanások történtek egy falu és egy téglagyár között. Egy kiképzőtábort találtak el az orosz erők, ahol önkénteseket képeztek ki pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott rohamműveletekre” – közölte.

Újabb orosz támadás tarolt Ukrajnában – illusztráció (Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo)
Újabb orosz támadás tarolt Ukrajnában – illusztráció (Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo)

Helyi idő szerint 20:25 és 23:20 között robbanások voltak a Pobedit gyár közelében is, ahol ukrán nagy hatótávolságú rakétákhoz és drónokhoz gyártanak vezérlő- és irányítórendszereket.

Priluki járásban (Csernyihivi terület) robbanások voltak a nyugati külvárosban, a katonai repülőtér irányában (...) A repülőtéren egy repülőgép-javító üzem található, ahol Szu és F–16-os repülőgépeken is végeznek karbantartást 

– tette hozzá Lebegyev.

Az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúrát érő támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket, valamint az ukrán hadiipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, továbbá drónokkal – számolt be a RIA Novosztyi.

 

Orosz-ukrán háború
