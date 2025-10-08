Újabb mindent elsöprő orosz támadás tarolt Ukrajnában

A Csernyihivi területen helyi idő szerint 22:20-kor robbanások történtek egy falu és egy téglagyár között. Egy kiképzőtábort találtak el az orosz erők, ahol önkénteseket képeztek ki pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott rohamműveletekre” – közölte.

Újabb orosz támadás tarolt Ukrajnában – illusztráció (Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo)

Helyi idő szerint 20:25 és 23:20 között robbanások voltak a Pobedit gyár közelében is, ahol ukrán nagy hatótávolságú rakétákhoz és drónokhoz gyártanak vezérlő- és irányítórendszereket.

Priluki járásban (Csernyihivi terület) robbanások voltak a nyugati külvárosban, a katonai repülőtér irányában (...) A repülőtéren egy repülőgép-javító üzem található, ahol Szu és F–16-os repülőgépeken is végeznek karbantartást

– tette hozzá Lebegyev.

Россия «ударила по дронам», но попала в зерновозы



Анализ спутниковых снимков показал, что русские ракеты в Черниговской области уничтожили не базу украинских беспилотников, как заявляло минобороны РФ, а гражданские грузовики с зерном.



В результате атаки погиб мирный водитель. pic.twitter.com/izyDBSgawr — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) October 7, 2025

Az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúrát érő támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket, valamint az ukrán hadiipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, továbbá drónokkal – számolt be a RIA Novosztyi.